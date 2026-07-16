GP de Bélgica

Spa, el gran examen de la Fórmula 1: las claves técnicas del desafío belga

El circuito más largo del calendario volverá a poner a prueba a pilotos, equipos y neumáticos en un fin de semana donde la gestión de la energía, la aerodinámica y el impredecible clima de las Ardenas pueden definir el resultado. Pirelli llevará los compuestos C2, C3 y C4 para una de las carreras más exigentes de la temporada.