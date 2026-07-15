El piloto argentino de Alpine, cuya escudería tiene su centro de operaciones en Enstone, Inglaterra, sabe que buena parte de los ingenieros, mecánicos y técnicos con los que trabaja diariamente alentará al seleccionado británico.
Del box a la cancha: Colapinto ya empezó a jugar el Argentina-Inglaterra en Spa
Franco Colapinto ya comenzó a vivir la semifinal del Mundial. El piloto argentino bromeó con sus compañeros británicos de Alpine y el resultado del Argentina-Inglaterra será uno de los temas del Media Day previo al Gran Premio de Bélgica.
Por eso, al referirse a la previa del Gran Premio de Bélgica, no dejó pasar la oportunidad de hacer una broma. "Estoy emocionado por el miércoles por la noche. Gran semifinal del Mundial contra Inglaterra, de donde son muchos de mis compañeros de equipo. ¡Ya veremos quién está más contento el jueves!", comentó Colapinto.
La frase adquiere un significado especial porque el jueves será el primer día de actividad oficial en Spa-Francorchamps. Como ocurre en cada Gran Premio, pilotos y jefes de equipo cumplirán con los compromisos de prensa antes del comienzo de los entrenamientos y el resultado del partido seguramente será uno de los primeros temas de conversación en el paddock.
La pasión de Colapinto por el fútbol no es una novedad. Fanático de Boca Juniors y habitual seguidor de la Selección argentina, el piloto de Pilar ya había dejado en claro su apoyo al equipo de Lionel Scaloni durante el Festival de la Velocidad de Goodwood, disputado la semana pasada en Inglaterra. Allí firmó uno de los tradicionales muros del evento con la inscripción "Vamos Argentina y Messi", un gesto que rápidamente se viralizó en las redes sociales entre los fanáticos argentinos.
Pero la rivalidad futbolera no se limitará al box de Alpine. Inglaterra es el país con mayor representación en la actual parrilla de la Fórmula 1. Allí estarán Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo y piloto de Ferrari; George Russell, de Mercedes; Lando Norris, de McLaren; Oliver Bearman, de Haas; y el joven Arvid Lindblad, de Racing Bulls.
Del otro lado también habrá presencia española. España derrotó este martes a Francia y se convirtió en el primer finalista del Mundial. En la Fórmula 1, los representantes del conjunto ibérico son Fernando Alonso, con Aston Martin, y Carlos Sainz, piloto de Williams, quienes también seguirán de cerca la definición del segundo finalista.
El domingo, Spa-Francorchamps vivirá una jornada especial para los amantes del deporte. La décima fecha de la Fórmula 1 se pondrá en marcha a las 10:00 de Argentina (15:00 en Bélgica) y, una vez terminada la carrera, la atención de buena parte del paddock se trasladará al fútbol.
Si la Selección argentina consigue este miércoles el pase a la final, Colapinto llegará al Media Day con un motivo más para las bromas con sus compañeros británicos. Y el domingo, apenas unas horas después de la bandera a cuadros en Spa, el paddock volverá a dividirse entre argentinos, ingleses y españoles.
La final del Mundial se disputará el domingo 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey, desde las 16:00 de Argentina (21:00 en Bélgica), con España ya clasificada y a la espera del vencedor del duelo entre Argentina e Inglaterra. De esta manera, el Gran Premio de Bélgica y la definición de la Copa del Mundo convertirán al domingo en una jornada única para la Fórmula 1, donde por unas horas el fútbol también será protagonista