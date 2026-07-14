Antes de consolidarse como piloto titular de Alpine, Franco Colapinto tuvo que atravesar uno de los momentos más difíciles de su carrera. El fuerte accidente sufrido en el Gran Premio de Las Vegas llegó cuando todavía buscaba asegurarse un lugar en la Fórmula 1 y convirtió aquellas semanas en un período de gran incertidumbre para el piloto argentino.
Colapinto vuelve a uno de sus circuitos favoritos en el mejor momento desde su llegada a Alpine
El piloto argentino afrontará el Gran Premio de Bélgica, uno de sus circuitos favoritos, después de sumar puntos en Silverstone. En la previa recordó que el accidente de Las Vegas en 2024 fue el momento más difícil desde su llegada a la Fórmula 1.
Hoy el escenario es muy distinto.
Convertido en piloto titular de Alpine y después de conseguir en Silverstone una gran remontada, la mejor de la temporada al finalizar noveno tras remontar diez posiciones, el argentino llega al Gran Premio de Bélgica con mayor experiencia, confianza y la sensación de estar atravesando su mejor momento desde que desembarcó en el equipo francés.
En la previa de la décima fecha del campeonato, Colapinto no ocultó su entusiasmo por volver a Spa-Francorchamps, un circuito que siempre disfrutó.
"Estoy muy contento de volver a Spa para una de mis carreras favoritas del calendario. Soy un gran fan del circuito, que es rápido y emocionante de manejar en cualquier categoría. Las curvas de alta velocidad exigen mucha concentración y este año habrá varias oportunidades de adelantamiento porque los autos pueden seguirse mucho más de cerca", expresó.
El piloto de Alpine también explicó que la gestión de la energía será uno de los aspectos que más trabajo demandará durante el fin de semana y confía en que el equipo encuentre una buena puesta a punto durante los entrenamientos.
"Sumar puntos en Silverstone fue muy positivo, especialmente después de remontar diez posiciones para terminar noveno. Pero la lucha con nuestros rivales en el Campeonato de Constructores está muy ajustada, así que trabajaremos muy duro para volver a ser competitivos en Bélgica", agregó.
El recuerdo de Las Vegas
En una entrevista concedida a Motorsport.com, Colapinto también repasó el camino recorrido desde su debut en la Fórmula 1 y reconoció que el accidente sufrido en Las Vegas fue el momento más difícil que debió afrontar desde su llegada a la categoría.
El argentino explicó que sus primeras carreras fueron tan vertiginosas como inesperadas. Los buenos resultados obtenidos con Williams generaron una enorme repercusión en Argentina y una atención mediática que nunca había experimentado. Sin embargo, ese impulso inicial cambió abruptamente después del accidente en el callejero estadounidense, cuando todavía no tenía asegurado un asiento para la temporada siguiente.
Aquella situación lo obligó a convivir con la incertidumbre mientras se definía su futuro deportivo, una etapa que hoy recuerda como la más exigente desde el punto de vista emocional.
Meses después, la realidad es completamente diferente. Alpine le dio la oportunidad de convertirse en piloto titular y, carrera tras carrera, Colapinto comenzó a consolidarse dentro del equipo. Las actuaciones en Miami, Canadá y, especialmente, la remontada de Silverstone reflejan una evolución que también empieza a verse en los resultados.
Ahora, Spa-Francorchamps representa una nueva oportunidad para confirmar ese crecimiento. En uno de los circuitos más emblemáticos de la Fórmula 1, el argentino buscará seguir sumando puntos y demostrar que aquel difícil episodio de Las Vegas quedó definitivamente atrás, convertido apenas en una etapa más de un aprendizaje que continúa carrera tras carrera.