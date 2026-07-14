Fórmula 1

Colapinto vuelve a uno de sus circuitos favoritos en el mejor momento desde su llegada a Alpine

El piloto argentino afrontará el Gran Premio de Bélgica, uno de sus circuitos favoritos, después de sumar puntos en Silverstone. En la previa recordó que el accidente de Las Vegas en 2024 fue el momento más difícil desde su llegada a la Fórmula 1.