Moto GP en Buenos Aires

Así avanza la transformación del Autódromo de Buenos Aires para recibir al MotoGP

Con una inversión cercana a los 100 millones de dólares, el Oscar y Juan Gálvez atraviesa la mayor remodelación de su historia. El objetivo inmediato es albergar nuevamente al MotoGP desde 2027, aunque las obras también contemplan requisitos técnicos que podrían facilitar una futura candidatura para el regreso de la Fórmula 1