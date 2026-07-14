El Litoral en Bélgica

Así funcionarán el Modo Recta y el Modo Adelantamiento en Spa, las claves técnicas del GP de Bélgica

La Fórmula 1 afrontará en Spa-Francorchamps una nueva prueba para el reglamento técnico estrenado esta temporada. La FIA dispuso cinco zonas de Modo Recta y un único punto de activación del Modo Adelantamiento, dos sistemas que volverán a tener un papel clave durante el Gran Premio de Bélgica.