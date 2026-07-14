La temporada 2026 de Fórmula 1 inauguró una nueva era técnica. El reglamento introdujo cambios profundos en la aerodinámica activa y en la gestión de la energía de los monoplazas, dos aspectos que tendrán un papel determinante este fin de semana en el Gran Premio de Bélgica, donde Spa-Francorchamps contará con cinco zonas de Modo Recta.
Así funcionarán el Modo Recta y el Modo Adelantamiento en Spa, las claves técnicas del GP de Bélgica
La Fórmula 1 afrontará en Spa-Francorchamps una nueva prueba para el reglamento técnico estrenado esta temporada. La FIA dispuso cinco zonas de Modo Recta y un único punto de activación del Modo Adelantamiento, dos sistemas que volverán a tener un papel clave durante el Gran Premio de Bélgica.
Spa-Francorchamps, con sus 7,004 kilómetros de extensión, es el circuito más largo del calendario y uno de los que más exige tanto a los pilotos como a los ingenieros. Por ese motivo, la FIA dispuso cinco zonas de Modo Recta, la mayor cantidad de toda la temporada junto con el Gran Premio de Australia.
¿Qué es el Modo Recta?
El Modo Recta forma parte del funcionamiento habitual de los Fórmula 1 de 2026.
Los nuevos monoplazas cuentan con aerodinámica activa que modifica la posición de los alerones según el sector del circuito. En las curvas, los autos utilizan el Modo Curva, una configuración que proporciona una mayor carga aerodinámica para mejorar el agarre.
En cambio, cuando ingresan en una de las zonas habilitadas para el Modo Recta, tanto el alerón delantero como el trasero adoptan una configuración de baja resistencia aerodinámica. De esa manera disminuye el arrastre del aire y el monoplaza puede alcanzar una mayor velocidad en las rectas.
A diferencia de temporadas anteriores, el Modo Recta no es un sistema pensado exclusivamente para facilitar adelantamientos, sino que forma parte del funcionamiento normal del auto cada vez que atraviesa una de las zonas establecidas por la FIA.
Las cinco zonas de Spa
El plano oficial del Gran Premio de Bélgica muestra las cinco zonas donde los pilotos podrán utilizar el Modo Recta durante cada vuelta.
La primera está ubicada sobre la recta principal, entre la salida de la chicana Bus Stop y la frenada de La Source.
La segunda comprende el descenso entre La Source y la entrada de Eau Rouge, uno de los sectores más emblemáticos y espectaculares de todo el calendario.
La tercera corresponde a la tradicional recta de Kemmel, desde la salida de Raidillon hasta la frenada de Les Combes, donde históricamente se registran algunas de las velocidades más altas del campeonato.
La cuarta aparece en el tercer sector del circuito, desde la salida de la curva 15 hasta antes de Blanchimont.
La quinta vuelve a ubicarse sobre la recta principal al completarse la vuelta, lo que permite mantener la configuración de baja resistencia antes de cruzar la línea de meta.
El Modo Adelantamiento
El Modo Recta no debe confundirse con el Modo Adelantamiento, otro de los sistemas incorporados por el reglamento 2026.
Mientras el primero forma parte del funcionamiento normal del monoplaza en las zonas habilitadas, el Modo Adelantamiento entrega un impulso adicional de energía eléctrica destinado a facilitar las maniobras de sobrepaso.
Su utilización está regulada por la FIA. Para poder activarlo, el piloto deberá encontrarse a menos de un segundo del auto que lo precede al pasar por el punto de detección.
En Spa-Francorchamps, ese punto estará ubicado antes de la chicana Bus Stop. Si la diferencia cumple con el requisito reglamentario, el piloto podrá activar el Modo Adelantamiento al comenzar la vuelta siguiente sobre la recta principal.
A partir de ese momento será el propio piloto quien decidirá en qué sector utilizar ese aporte extra de energía para intentar concretar el adelantamiento.
El desafío de la gestión de energía
Las características de Spa convierten a la gestión de la energía en uno de los factores más importantes del fin de semana.
Las largas rectas obligarán a los equipos a administrar cuidadosamente la energía eléctrica disponible durante toda la vuelta. Utilizar demasiada energía en un sector puede significar disponer de menos potencia en otro punto del circuito, por lo que la estrategia tendrá un papel determinante.
Ingenieros y pilotos deberán encontrar el equilibrio entre aprovechar las cinco zonas de Modo Recta y conservar suficiente energía para utilizar el Modo Adelantamiento cuando aparezca una oportunidad de ataque.
En un circuito donde tradicionalmente la velocidad punta marcó diferencias, el reglamento 2026 agrega ahora una nueva variable estratégica. La correcta administración de la aerodinámica activa y de la energía eléctrica podría resultar decisiva tanto en la clasificación como en la carrera.