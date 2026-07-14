Después de dos fines de semana complicados en Austria y Gran Bretaña, Alpine afrontará el Gran Premio de Bélgica con un objetivo claro: recuperar terreno en la ajustada lucha de la zona media de la Fórmula 1.
Alpine llega a Spa con la mira puesta en mejorar el rendimiento del A526
El equipo francés reconoce que necesita dar un salto de competitividad para sostener la pelea por el quinto puesto del Campeonato de Constructores. En Enstone trabajan en nuevas evoluciones que esperan introducir en las próximas carreras.
La escudería de Enstone llega a Spa-Francorchamps ocupando el quinto puesto del Campeonato de Constructores, aunque la ventaja que supo construir en el inicio de la temporada se redujo considerablemente ante el crecimiento de sus principales rivales. Racing Bulls y Audi recortaron diferencias en las últimas fechas, dejando la pelea completamente abierta antes del último doblete de carreras previo al receso de verano europeo.
El director ejecutivo del equipo, Steve Nielsen, reconoció que Alpine necesita mejorar el rendimiento del A526 para mantenerse en esa posición.
"Está claro que estamos inmersos en una lucha muy ajustada en la zona media por el quinto puesto del campeonato y que, en este momento, nos falta ese pequeño paso para igualar a algunos de nuestros rivales. Es algo que debemos resolver rápidamente", afirmó.
Nielsen destacó el trabajo realizado por Pierre Gasly y Franco Colapinto en Silverstone, donde ambos lograron terminar dentro de los puntos pese a partir desde posiciones retrasadas. Sin embargo, admitió que el resultado también dejó en evidencia que otros equipos cuentan actualmente con un monoplaza más competitivo.
"Silverstone fue un fin de semana complicado, pero ambos pilotos hicieron un buen trabajo para recuperarse. Nuestros rivales estaban en una posición mucho más competitiva para aprovechar las circunstancias de carrera y nosotros debemos mejorar nuestro rendimiento para estar en esa situación en el futuro."
El dirigente fue contundente al señalar cuál es hoy la prioridad del equipo.
"Nuestra batalla pasa por añadir más rendimiento al coche. El equipo en Enstone está trabajando intensamente en mejoras y es importante que, cuando las incorporemos, sean eficaces y marquen una diferencia."
El Gran Premio de Bélgica representará además un desafío particular para todos los equipos. Con sus 7,004 kilómetros de extensión, Spa-Francorchamps es el circuito más largo del calendario y pondrá a prueba a la nueva generación de monoplazas de la Fórmula 1, especialmente por las largas rectas, las curvas de alta velocidad y la gestión de la energía.
Para Nielsen, las características del trazado belga podrían ofrecer un escenario diferente al visto hasta ahora en la temporada.
"Bélgica será una prueba interesante para esta generación de coches y podría ofrecer un espectáculo muy distinto al que hemos visto anteriormente en Spa. Es uno de los circuitos más emblemáticos del calendario y llegamos con optimismo y con el objetivo de conseguir el mejor resultado posible con ambos coches."
Más allá de la actividad en pista, Alpine volverá a participar el jueves en la tradicional Run for Anthoine, la carrera homenaje en memoria de Anthoine Hubert y Dilano van 't Hoff. La iniciativa reunirá a integrantes de los paddocks de Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3 en un recorrido por el circuito belga para recordar a ambos pilotos fallecidos en Spa.