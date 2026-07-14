Los medios de relevancia internacional están pendientes de cada detalle del encuentro entre las selecciones de Argentina e Inglaterra en la semifinal de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se disputará este miércoles en Atlanta, Estados Unidos.
Gran expectativa internacional por la semifinal entre Argentina e Inglaterra
Con el recuerdo de Diego Maradona y “la mano de Dios” como antecedente y algunas referencia a la disputa por las islas Malvinas y otros territorios en el Atlántico Sur, el análisis del partido trasciende lo deportivo y los medios del mundo ya analizan cada aspecto de la histórica rivalidad entre ambos países.
Si bien los españoles y franceses están plenamente ocupados analizando su respectiva victoria y derrota, en Europa y América ya revisan cada aspecto de la histórica revalidad que convierte esta semifinal en casi un “clásico”.
Según The Wall Street Journal, de Estados Unidos, “La mayor rivalidad deportiva se prepara para su partido más importante de la historia”.
“Existen otras rivalidades épicas, desde los Yankees contra los Red Sox hasta la Universidad Estatal de Ohio contra la Universidad de Michigan. Pero ninguna se compara con la rivalidad mundialista de 64 años entre Inglaterra y Argentina”, dice en portada el medio.
Por su parte, el portal de noticias alemán de Deutsche Welle destaca “Argentina-Inglaterra, histórica rivalidad en el Mundial 2026” entre sus noticias deportivas destacadas, y agrega “Desde las Malvinas a la mano de Dios de Maradona, la semifinal de la Copa del Mundo 2026 reúne historia, fútbol y una de las rivalidades más intensas del deporte mundial”.
El Sol de México, en tanto, invoca “el recuerdo de Diego Maradona”: “La inspiración de Argentina ante Inglaterra: Lionel Scaloni recordó el partido de México 86 como una inspiración futbolística, pero rechazó relacionar el duelo con la Guerra de las Malvinas”
Y en Inglaterra
En un lugar central de su portada, el inglés The Guardian titula “'Por Diego': el espectro de Maradona se cierne sobre Argentina antes del partido contra Inglaterra” y recuerda que “La imagen del ícono nacional ha estado siempre presente a lo largo de esta Copa del Mundo, en pancartas, canciones y recuerdos. Añade una nueva dimensión a la semifinal del miércoles”.
Mientras, BBC, también británico, encara la información desde el punto de vista de la seguridad, titulando “Mayor seguridad para la relación entre Inglaterra y Argentina”.
Sin embargo, inmediatamente después destaca que “ambos equipos reanudarán una de las rivalidades más legendarias del fútbol internacional en el Estadio de Atlanta, donde Inglaterra buscará derrotar a los campeones defensores y alcanzar su primera final de la Copa del Mundo desde 1966”.
No es solo fútbol
Todos concuerdan: este miércoles no solo se definirá al segundo finalista de la Copa del Mundo 2026 – el primero es España, que derrotó este martes a Francia-; gane quien gane, también se abrirá un nuevo capítulo para una rivalidad histórica que no se trata solamente de fútbol.