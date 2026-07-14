Mundial 2026

Gran expectativa internacional por la semifinal entre Argentina e Inglaterra

Con el recuerdo de Diego Maradona y “la mano de Dios” como antecedente y algunas referencia a la disputa por las islas Malvinas y otros territorios en el Atlántico Sur, el análisis del partido trasciende lo deportivo y los medios del mundo ya analizan cada aspecto de la histórica rivalidad entre ambos países.