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Semifinal del Mundial 2026

La Embajada británica apeló al humor ante el partido contra Argentina

En la previa del partido, la Embajada británica en Argentina lanzó un mensaje humorístico en redes, abogando por el respeto y la cordialidad entre hinchas.

Los jugadores de Argentina festejando al término del partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Suiza. Xinhua/Xiao YijiuLos jugadores de Argentina festejando al término del partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Suiza. Xinhua/Xiao Yijiu
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A tan solo un día del decisivo partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, la Embajada británica en Buenos Aires optó por un enfoque disruptivo en sus plataformas digitales. A través de un posteo con tono humorístico, la institución difundió un presunto "memo" dirigido a su community manager, estableciendo pautas de comportamiento para el contenido que se publicará tras el encuentro que definirá a uno de los finalistas de la Copa del Mundo.

embajadaLa Embajada británica en Buenos Aires optó por un enfoque disruptivo en sus plataformas digitales.

Instrucciones y un guiño al modismo argentino

El mensaje, redactado bajo una supuesta solicitud de instrucciones para el responsable de redes sociales, detalla dos escenarios claros. Ante un eventual triunfo inglés, la directiva es celebrar con elegancia. En caso de una victoria argentina, las instrucciones son tajantes: "felicitar al vencedor, desearle el mejor de los éxitos en la final y no salir a denunciar conspiraciones inexistentes".

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El toque de ingenio llegó hacia el cierre del mensaje, cuando la Embajada incluyó una frase en inglés con un marcado sentido local. Haciendo referencia a que no era momento de tensiones innecesarias, utilizaron el modismo "the oven is not ready for buns", traducción literal de nuestra conocida expresión: "el horno no está para bollos".

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Argentina v Switzerland - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - July 11, 2026 Argentina fans celebrate after the match as Argentina qualify for the semi finals of the World Cup REUTERS/Agustin MarcarianMás allá de la distensión que busca promover la Embajada, el encuentro ha sido catalogado como de "alto riesgo" por las autoridades. REUTERS/Agustin Marcarian

Un partido bajo la lupa: seguridad y el mensaje de los veteranos

Más allá de la distensión que busca promover la Embajada, el encuentro ha sido catalogado como de "alto riesgo" por las autoridades. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó un despliegue de 1.600 agentes policiales y detalló un operativo especial en el Mercedes-Benz Stadium, que incluye ingresos diferenciados para ambas parcialidades: la Puerta 4 para los hinchas argentinos y la Puerta 3 para los ingleses.

Asimismo, se enfatizó la prohibición de ingresar elementos con mensajes provocativos, incluyendo carteles o banderas con referencias a las Islas Malvinas, con el fin de evitar conflictos dentro del recinto.

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En este marco, la Federación de Veteranos de Guerra "2 de Abril" emitió un comunicado oficial instando a que el evento sea considerado estrictamente deportivo. "El partido de semifinales es un evento deportivo de alcance mundial, no una revancha armada ni una compensación histórica", señalaron, subrayando que el reclamo de soberanía nacional sigue su curso legítimo por la vía diplomática y pacífica, alejado del ámbito futbolístico.

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