El Mundial 2026 también dejó su huella fuera de las canchas. En Perú, cientos de familias eligieron nombres inspirados en las principales figuras del fútbol internacional para inscribir a sus hijos, según un relevamiento difundido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Del Haaland que lidera el ranking al "Dibu": los nombres mundialistas que eligen en Perú
Un informe del Registro Nacional de Identificación Civil reveló que cientos de niños peruanos fueron inscriptos con nombres inspirados en figuras del Mundial. También aparecen Mbappé, De Paul, Yamal y otros futbolistas.
El delantero noruego Erling Haaland encabeza ampliamente el listado. De acuerdo con el organismo, 560 personas llevan "Haaland" como parte de su nombre, una cifra que volvió a crecer tras la participación del atacante en la Copa del Mundo.
Haaland, el nombre más elegido
Del total de personas registradas, 468 tienen "Haaland" como uno de sus nombres, mientras que otras 91 fueron inscriptas como "Erling Haaland". Incluso hay cuatro casos con el nombre completo "Erling Braut Haaland", incluyendo el apellido materno del futbolista noruego.
Aunque la selección de Perú no logró clasificarse al Mundial 2026, el torneo volvió a convertirse en una fuente de inspiración para muchas familias del país.
Mbappé, Yamal y De Paul
El listado elaborado por el Reniec incluye otros nombres vinculados a grandes figuras del fútbol internacional. El más numeroso después de Haaland es Griezmann, con 1.502 personas, seguido por Yamal (1.241), Salah (319), Mbappé (238) y Pedri (175).
También aparecen Neuer (139), Bellingham (125), Lewandowski (106), Rashford (33), Harry Kane (30), Rodrigo De Paul (27), Luka Modric (20), Vinícius Junior (14), Lukaku (11) y Kai Havertz (9).
También aparece "Dibu"
Entre las curiosidades del informe figura la presencia de ocho personas registradas con el nombre "Dibu", el apodo con el que Emiliano Martínez se hizo conocido en el fútbol argentino y mundial.
La nómina se completa con cinco personas llamadas Dembélé, dos Courtois, una Michael Olise y otra "Bicho", sobrenombre con el que en España suele identificarse a Cristiano Ronaldo.