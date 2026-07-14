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Del Haaland que lidera el ranking al "Dibu": los nombres mundialistas que eligen en Perú

Un informe del Registro Nacional de Identificación Civil reveló que cientos de niños peruanos fueron inscriptos con nombres inspirados en figuras del Mundial. También aparecen Mbappé, De Paul, Yamal y otros futbolistas.

El Reniec difundió el listado con los nombres de futbolistas elegidos por familias peruanas.El Reniec difundió el listado con los nombres de futbolistas elegidos por familias peruanas.
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El Mundial 2026 también dejó su huella fuera de las canchas. En Perú, cientos de familias eligieron nombres inspirados en las principales figuras del fútbol internacional para inscribir a sus hijos, según un relevamiento difundido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

El delantero noruego Erling Haaland encabeza ampliamente el listado. De acuerdo con el organismo, 560 personas llevan "Haaland" como parte de su nombre, una cifra que volvió a crecer tras la participación del atacante en la Copa del Mundo.

Haaland, el nombre más elegido

Del total de personas registradas, 468 tienen "Haaland" como uno de sus nombres, mientras que otras 91 fueron inscriptas como "Erling Haaland". Incluso hay cuatro casos con el nombre completo "Erling Braut Haaland", incluyendo el apellido materno del futbolista noruego.

(260711) -- MIAMI, 11 julio, 2026 (Xinhua) -- El jugador Erling Haaland, de Noruega, arregla su cabello durante el partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Inglaterra, celebrado en el Estadio Miami, en Miami, Estados Unidos, el 11 de julio de 2026. (Xinhua/Huang Zongzhi) (rtg) (vf)Erling Haaland es el futbolista que más inspiró nombres de recién nacidos en Perú. Foto: Xinhua

Aunque la selección de Perú no logró clasificarse al Mundial 2026, el torneo volvió a convertirse en una fuente de inspiración para muchas familias del país.

Mbappé, Yamal y De Paul

El listado elaborado por el Reniec incluye otros nombres vinculados a grandes figuras del fútbol internacional. El más numeroso después de Haaland es Griezmann, con 1.502 personas, seguido por Yamal (1.241), Salah (319), Mbappé (238) y Pedri (175).

También aparecen Neuer (139), Bellingham (125), Lewandowski (106), Rashford (33), Harry Kane (30), Rodrigo De Paul (27), Luka Modric (20), Vinícius Junior (14), Lukaku (11) y Kai Havertz (9).

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Argentina v Cape Verde - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - July 3, 2026 Argentina's Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Emiliano Martinez and Cristian Romero celebrate after the match as Argentina qualify for the Round of 16 stage of the World Cup REUTERS/Paul ChildsRodrigo De Paul y Emiliano "Dibu" Martínez también aparecen en el registro oficial peruano. Foto. Reuters

También aparece "Dibu"

Entre las curiosidades del informe figura la presencia de ocho personas registradas con el nombre "Dibu", el apodo con el que Emiliano Martínez se hizo conocido en el fútbol argentino y mundial.

La nómina se completa con cinco personas llamadas Dembélé, dos Courtois, una Michael Olise y otra "Bicho", sobrenombre con el que en España suele identificarse a Cristiano Ronaldo.

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