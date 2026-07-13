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Perú: Alejandro Toledo pidió el indulto por motivos de salud

Según el expresidente peruano, los médicos le advirtieron que "un infarto o un derrame pueden ocurrir en cualquier momento". Cumple una condena de 20 años de cárcel por recibir sobornos de la constructora Odebrecht

Alejandro Toledo, expresidente de Perú.Alejandro Toledo, expresidente de Perú.
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El expresidente Alejandro Toledo, quien cumple una condena de 20 años de cárcel por recibir sobornos de la constructora Odebrecht, pidió al gobierno de Perú un indulto humanitario debido a un supuesto deterioro de su estado de salud, informó su abogado el lunes (13.07.2026).

Jose Balcazar gestures after he was elected as interim president, following a session by Peruvian lawmakers to choose a new leader of Congress to assume Peru's presidency, after they ousted President Jose Jeri over a scandal involving undisclosed meetings with a Chinese businessman, in Lima, Peru, February 18, 2026. REUTERS/Angela Ponce TPX IMAGES OF THE DAYJosé María Balcázar, actual presidente de Perú.

En una declaración escrita, Toledo, de 81 años, aseguró que su salud "se ha deteriorado gravemente en prisión".

"Los médicos me han advertido que un infarto o un derrame pueden ocurrir en cualquier momento", dijo el expresidente de origen indígena que gobernó el país andino entre 2001 y 2006.

"Ya se presentó oficialmente" este lunes el pedido de liberación "en el establecimiento penitenciario" donde se encuentra recluido en Lima, informó su abogado Carlos Torres.

El defensor agregó que también acudirá al Ministerio de Justicia y a la oficina del actual mandatario José María Balcázar. "Él está mal, por eso tiene la urgencia" de un indulto, agregó.

Peru's conservative Keiko Fujimori addresses the media at her party's Popular Force headquarters, after she narrowly defeated leftist congressman Roberto Sanchez in the Peruvian presidential election, ahead of the official result announcement, in Lima, Peru, June 24, 2026. REUTERS/Angela PonceKeiko Fujimori, prsidenta electa de Perú.

La solicitud aparece dos semanas antes de que asuma el poder Keiko Fujimori, hija del exgobernante Alberto Fujimori (1990-2000), de quien Toledo fue uno de los principales opositores.

Coimas

Toledo fue condenado en 2024 por percibir coimas por 35 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de favorecerla en la adjudicación de una obra vial cuando era presidente.

Mirá tambiénMás de 20 años de prisión para el ex presidente peruano Alejandro Toledo

Un año después recibió una segunda sentencia de 13 años por lavado de activos vinculado a la misma trama de corrupción.

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