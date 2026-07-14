La Federación Senegalesa de Fútbol quedó envuelta en una fuerte polémica luego de que su presidente, Abdoulaye Fall, revelara que el médico que integró el cuerpo sanitario del seleccionado durante diez años tiene formación en ginecología y no en medicina deportiva de alto rendimiento.
Escándalo en Senegal: revelan que el médico del plantel era ginecólogo y estalla la polémica
El presidente de la Federación Senegalesa admitió que el profesional que acompañó al seleccionado durante una década no tenía el perfil adecuado para la medicina deportiva. La revelación llegó tras la eliminación en el Mundial 2026.
La confesión se produjo durante una conferencia de prensa convocada para analizar la eliminación de Senegal en los octavos de final del Mundial 2026. Allí, el dirigente reconoció que la situación fue detectada tardíamente y expuso dudas sobre el funcionamiento interno de la federación.
La revelación del presidente
"Nuestro médico no tiene el perfil académico necesario para acompañar a nuestros atletas", afirmó Fall al referirse al doctor Fedior, quien integró la delegación senegalesa durante la Copa del Mundo y venía trabajando con la selección desde hacía una década.
El dirigente agregó que el profesional "es ginecólogo de formación" y admitió que esa información fue conocida demasiado tarde. También reconoció que muchos futbolistas preferían no recurrir a él por falta de confianza.
Falta de confianza del plantel
Durante la rueda de prensa, Fall sostuvo que los jugadores "no estaban lo suficientemente convencidos como para ser acompañados a menudo" por el médico del seleccionado y señaló que fue necesario buscar otras alternativas para brindarles mayor tranquilidad en el aspecto sanitario.
Las declaraciones abrieron interrogantes sobre los mecanismos de contratación y supervisión del personal médico dentro de la Federación Senegalesa, que atraviesa una crisis institucional tras su participación mundialista.
Una eliminación que profundizó la crisis
El escándalo salió a la luz pocos días después de la derrota 3-2 frente a Bélgica en los octavos de final. Senegal ganaba 2-0 hasta los minutos finales del tiempo reglamentario, pero sufrió una remontada que terminó consumándose en el tiempo suplementario.
Tras la eliminación, la Federación también anunció el final del ciclo del entrenador Pape Thiaw. Durante la misma conferencia, Fall hizo referencia a otras "fallas organizativas y técnicas" dentro de la estructura del seleccionado, aunque evitó brindar mayores precisiones.