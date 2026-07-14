La eliminación de Brasil en el Mundial 2026 generó fuertes repercusiones en el país y uno de los que manifestó su descontento fue el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El mandatario cuestionó la actitud de los futbolistas tras la derrota ante Noruega y criticó que la delegación regresara prácticamente sin jugadores en el avión oficial de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).
Brasil en crisis: Lula cuestionó al plantel tras quedar eliminado del Mundial
El presidente brasileño apuntó contra la delegación luego de la derrota ante Noruega y expresó su malestar por la ausencia de jugadores en el vuelo oficial de regreso.
Lula realizó sus declaraciones durante una visita al Instituto Mauá de Tecnología, en San Pablo, donde se refirió al momento que atraviesa la selección brasileña y al desempeño del equipo dirigido por Carlo Ancelotti.
El regreso de los futbolistas
Durante su intervención, el presidente brasileño contó que había enviado un mensaje al entrenador italiano y cuestionó la situación de la delegación luego del Mundial.
“Le envié un mensaje a Ancelotti, técnico de la Selección Brasileña. Aquella que fue con un montón de gente y regresó sola”, expresó Lula al referirse al viaje de ida y vuelta del plantel.
Luego profundizó sus críticas y manifestó su sorpresa por la cantidad de jugadores que no utilizaron el vuelo organizado por la CBF. “Casi no había nadie para volver en el avión de la Selección. Qué vergüenza. Solo regresó un jugador en el avión, el resto se quedó todo por allá”, sostuvo.
Según la información difundida, el único futbolista que regresó en el vuelo contratado por la Confederación Brasileña fue Danilo, jugador de Flamengo. El resto de los 26 convocados habría iniciado sus vacaciones desde Estados Unidos o viajado directamente hacia los países donde actúan sus respectivos clubes.
Comparación
Lula también hizo una comparación con lo que, desde su perspectiva, habría ocurrido si Brasil hubiese logrado conquistar el Mundial. “Si hubiéramos ganado la Copa, todo el mundo estaría bailando aquí”, señaló el mandatario al remarcar la diferencia entre una victoria y una eliminación.
La derrota ante Noruega aumentó el malestar alrededor de la selección brasileña, que volvió a quedar lejos del título mundial. Con este resultado, Brasil llegará al Mundial 2030 con 28 años sin conseguir levantar nuevamente la Copa del Mundo.
La presión sobre Ancelotti
El entrenador Carlo Ancelotti quedó en el centro de las críticas luego de la eliminación y su continuidad comenzó a ser observada con atención de cara al próximo ciclo.
Lula incluso realizó un comentario en tono irónico durante el evento tecnológico al contar que había visto un robot y que le había enviado un mensaje al técnico para sugerirle que lo incorporara al equipo, comparándolo con estrellas del fútbol internacional como Kylian Mbappé y Erling Haaland.
La situación se suma a otros cuestionamientos surgidos en Brasil después del Mundial. Entre ellos, el exfutbolista Romário pidió la salida de Ancelotti tras la eliminación del seleccionado.
El clima alrededor de la “Verdeamarela” continúa siendo de preocupación mientras la dirigencia, el cuerpo técnico y los jugadores buscan respuestas luego de una nueva decepción internacional.