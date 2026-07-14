Como es una costumbre en toda la Copa del Mundo, Lionel Scaloni también habló con los medios argentinos en ronda de prensa este martes, palpitando lo que será el juego de semifinales del Mundial 2026 ante Inglaterra.
Scaloni: “Tenemos memoria, pero no voy a echar más nafta al fuego”
El entrenador nacional volvió a hacer hincapié en que el encuentro de este miércoles contra los “Tres Leones” es simplemente “un partido de fútbol”, pero sin dejar de lado la historia que viene por fuera del deporte.
Con un selecto grupo de periodistas, el técnico nacional volvió a dejar en claro que "será un partido de fútbol".
"Es un partido de fútbol, ¿qué podemos hacer? Es inútil. Forma parte de nuestra triste historia. Gente sufrió mucho. Es un partido de fútbol con todas las connotaciones que tiene", resaltó el DT, comentando que "no estoy para meter más nafta al fuego. Es una semifinal del Mundial con todo lo que eso lleva. Tenemos memoria, nos acordamos, pero es una semifinal del Mundial".
"Es un partido de fútbol"
"Es un partido de fútbol. Yo no puedo mezclar las cosas sobre todo por respeto a lo que pasó hace tantos años fue una época de nuestra historia muy triste y que nosotros no podemos hacer mucho esa es la realidad y es un partido de fútbol", enfatizó.
"Mezclarlo sería una locura. En esta época en la que vivimos, en la que la gente bueno, están pasando cosas en otro lado del mundo y criticamos que haya guerra y yo me voy a poner a decir que más que un partido de fútbol me parece una locura ahora", agregó.
Los héroes de Malvinas, siempre presentes
En otro tramo de la conferencia de prensa, el entrenador Scaloni recalcó que "recordamos a esa gente (por los Veteranos de la Guerra de Malvinas) sin duda, pero es un partido de fútbol es que no nos tenemos que confundir en la época que vivimos creo que es justo".
El DT de la Selección Argentina enfatizó: "Que nosotros como argentinos tengamos memoria a esa gente que fue ahí sobre todo a la gente que ha perdido a sus seres queridos y todo eso, eso es lógico pero no mezclemos las cosas".
Y culminó realizando un pedido puntual: "Por favor qué culpa tienen los jugadores, qué culpa tienen la gente de ahora eso fue hace una época atrás muy triste, imagino que para todos y que la recordamos lógicamente pero estamos equivocados y mezclamos las cosas, esto es fútbol de verdad, por favor".