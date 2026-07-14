Desde Atlanta

Scaloni no confirmó el equipo pero adelantó que "podría hacer un cambio"

El entrenador del seleccionado nacional brindó una muy interesante conferencia de prensa en la previa de la semifinal de este miércoles. Las dudas en el equipo, el post Suiza y la expectativa de los hinchas. “Firmaba como sea llegar a otra semifinal de Mundial”, aseguró.