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Maximiliano Pullaro
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Scaloni no confirmó el equipo pero adelantó que "podría hacer un cambio"

El entrenador del seleccionado nacional brindó una muy interesante conferencia de prensa en la previa de la semifinal de este miércoles. Las dudas en el equipo, el post Suiza y la expectativa de los hinchas. “Firmaba como sea llegar a otra semifinal de Mundial”, aseguró.

Scaloni anticipó el gran partido de este miércoles en Atlanta.Scaloni anticipó el gran partido de este miércoles en Atlanta.
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Lionel Scaloni habló con los medios este martes en rueda de prensa, palpitando lo que será el juego de semifinales del Mundial 2026 ante Inglaterra. Entre los diversos tópicos que trató, el seleccionador nacional se mostró orgulloso del grupo que entrena. "Firmaba como sea llegar a otra semifinal", aseveró.

"Estoy muy agradecido de estos chicos que nos trajeron a otra semifinal. Si supieran todo lo que pasamos para llegar hasta acá...", resaltó el DT de 48 años, comentando que "si somos uno de los seleccionados más goleadores y con menos goles en contra, quiere decir que el equipo no está tan mal como se dice. Para llegar a esta instancia algo bien tendríamos que hacer".

"Jugar una semifinal de un Mundial es algo único. Es verdad que nosotros ya hemos jugado una, pero es como si no hubiéramos jugado ninguna. Estamos igual de contentos, de ansiosos, de animados, de poder brindar a nuestra gente el disfrute de ver a su selección dando todo", comentó.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Argentina Press Conference - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 14, 2026 Argentina coach Lionel Scaloni during the press confence REUTERS/Paul Childs"Es algo único" dijo Scaloni sobre el cruce con Inglaterra.

A su tiempo, resaltó que "creo que, por suerte, tenemos cierta experiencia en haber jugado estos partidos que tampoco te da la posibilidad de ganar, pero sí la posibilidad de estar un poco más relajado sabiendo lo que te vas a encontrar cuando empiece el partido".

"Lógicamente tenemos enfrente un gran rival que nos va a poner las cosas difíciles, que va a intentar pasar a la final y nosotros estamos expectantes pero es para disfrutarlo. Disfrutemos siempre se habla del proceso, disfrutemos antes de jugarla porque ya cuando la juguemos, según como salgamos ya veremos pero en mi línea de pensamiento creo que esto ya es un no digo un triunfo, pero es algo espectacular lo que nos han dado otros chicos en los últimos años y yo me quedo con eso, y de esa manera saldremos a la cancha mucho más tranquilos", comentó en ese sentido.

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No lo confirmó, pero habría una modificación en el 11 inicial

La inevitable pregunta de si el equipo está confirmada también dijo presente en la conferencia de prensa. En ese sentido, no confirmó la formación inicial, pero dio a entender que modificará algún que otro nombre y también esquema.

"El partido anterior lo analizamos, lo miramos, como siempre. Este será un partido diferente, como son todos, no hay un partido igual. Intentaremos mejorar los aspectos que no estuvimos bien, lo hemos hablado, lo hemos analizado con los chicos, y estamos bien, con unas ganas bárbaras, una semifinal de un Mundial", contó.

LIONEL SCALONI EN Entrenamiento abierto de Argentina en la previa a las semifinales contra Inglaterra por el Mundial 2026. Foto: Fernando NicolaScaloni, en el entrenamiento de este martes en Atlanta. Foto: Fernando Nicola

"El equipo lo tengo pero no se lo dije a ellos. Podríamos hacer un cambio para hacerle daño al rival. Mañana lo sabrán", agregó el DT, para puntualizar: "El equipo fresco la verdad sería interesante poderte responder a eso. Los últimos dos o tres partidos nuestros fueron de muchos minutos. Los chicos se recuperaron bien, están bien. Si alguno tenía algún problema, no sería del inicio mañana".

Argentina, con ganas, garra, ambición y corazón

"Nos sobra las ganas, la ambición. Nosotros necesitamos recuperar, jugar al fútbol, jugar con la pelota, que es donde nosotros siempre nos hicimos fuerte. Y todo lo otro lo tenemos, las ganas de dejar todo hasta el último momento", dijo a su tiempo.

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Y sentenció: "Nosotros necesitamos que los jugadores, sobre todo, que nos han llevado a hacer un gran fútbol, podamos mañana verlos. Esa es la realidad. Y necesitamos de todos. Porque el otro lo doy por descontado".

"Mis jugadores siempre han sido adentro de la cancha que han dejado todo, han dado hasta la última pelota el máximo y eso mañana estará también. Eso yo lo doy por descontado que no nos tenemos que olvidar de jugar y eso es lo más importante", concluyó el pujatense.

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