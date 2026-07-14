Hay días en que el fútbol se convierte en algo mucho más grande que una simple pelota rodando. El otro día, contra Egipto, nos pasó eso. Estábamos abajo, el partido se nos escapaba, y parecía que la historia se terminaba ahí. Pero de repente, como tantas veces, la Selección se acordó de quién es. Y salió adelante. No con magia, sino con algo más profundo: con el corazón bien puesto.
El corazón sobre todo
La Selección Argentina dio una lección de perseverancia al remontar el resultado ante Egipto, demostrando que el alma y la determinación son clave en el fútbol. Revirtió un partido adverso y reafirmó que la verdadera victoria es nunca bajar los brazos.
Porque el talento solo, sin corazón, no alcanza. Podes tener la mejor zurda del mundo, la gambeta más linda, el pase más preciso… pero cuando el cansancio aprieta, cuando el rival te empuja y todo se pone feo, lo que te mantiene de pie es otra cosa.
Es esa fuerza que no se entrena en la cancha, que sale de adentro. Porque cuando la mitad de cancha no fluye, por ejemplo, aparece la voluntad. Aparece la terquedad de ir para adelante. Esas ganas de no dejar de intentarlo. Esa cosa tan nuestra que nos hace seguir aunque parezca que ya no hay más. Lo vimos clarito. Los muchachos no bajaron los brazos.
Corrieron, lucharon, creyeron. Y dieron vuelta lo que parecía imposible. Así, nomás. Como lo expresó Emiliano "Dibu" Martínez en el pasillo previo del partido contra Suiza, pidiéndoles a sus compañeros que jueguen con el corazón. No les pidió que jugaran mejor ni que tuvieran paciencia. Les pidió que lo dieran todo, sin guardarse nada.
Y esa idea me quedó grabada, porque resume lo que es esta Selección y lo que es ser argentino en el fondo. Acá nunca se trata solo de ganar bonito. Se trata de pelearla hasta el final. De levantarse cuando te tiran al piso. De insistir cuando todos dudan.
Esa es la verdadera grandeza. No el que brilla cuando todo va bien, sino el que sigue corriendo cuando ya no le dan las piernas. Porque, en definitiva, en la vida pasa lo mismo. Los problemas llegan y a veces nos encontramos dos cero abajo, el cansancio y las dudas aparecen… pero si ponemos el corazón por delante, siempre hay una oportunidad de dar vuelta esa situación.
No se trata de ser los más talentosos. Se trata de ser los que nunca se rinden. Los que dejan todo en la cancha, en el trabajo, en la familia, en cada cosa que importa. En equivocarnos y seguir, siempre aprendiendo de los errores.
Gracias, muchachos. Por recordarnos una vez más que con garra y con alma se pueden mover montañas. Que el fútbol, como la vida, premia a los que insisten con el pecho hinchado y la sangre caliente. Sigamos así. Con el corazón sobre todo. Porque mientras nos quede eso, nadie nos para. ¡Vamos Argentina!