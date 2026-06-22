Al margen de su increíble talento…

¿Es la resiliencia la clave secreta de la estrategia de Lionel Messi?

La capacidad de adaptarse y evolucionar ha sido fundamental en la carrera del astro del fútbol, demostrando que esta condición -además de su innegable virtuosismo con el balón- es vital para el éxito sostenido en el deporte.