En el mundo de la alta competencia la longevidad no es un accidente, es una anomalía estadística. Existe una tendencia humana a evaluar el talento a través del prisma de los resultados inmediatos, siendo una métrica cortoplacista que, a menudo, nubla nuestra capacidad de reconocer un fenómeno sistémico cuando lo tenemos delante.
¿Es la resiliencia la clave secreta de la estrategia de Lionel Messi?
La capacidad de adaptarse y evolucionar ha sido fundamental en la carrera del astro del fútbol, demostrando que esta condición -además de su innegable virtuosismo con el balón- es vital para el éxito sostenido en el deporte.
Durante años, gran parte del público argentino cometió el error analítico de juzgar a Lionel Messi bajo el retorno sobre la inversión emocional: si el título en la selección nacional no llegaba, el valor del activo se depreciaba. Hoy, con la perspectiva que brinda el tiempo, ese juicio resulta no solo prematuro, sino profundamente erróneo.
La carrera de Messi no debería analizarse como una sucesión lineal de victorias, sino como un caso de estudio sobre lo que en la teoría estratégica denominamos capacidades dinámicas. En el ámbito empresarial, este concepto define la facultad de una organización para integrar, construir y reconfigurar sus competencias internas con el fin de adaptarse a entornos de alta volatilidad.
Messi ha demostrado una capacidad singular para la recalibración constante: ha sabido integrar nuevas visiones tácticas, absorber una presión externa que habría quebrado a cualquier competidor promedio y, fundamentalmente, convertir cada traspié en un insumo para el crecimiento.
Donde otros actores habrían optado por la salida estratégica -el retiro definitivo y prematuro en la selección nacional ante la imposibilidad de alcanzar el retorno esperado-, Messi optó por la iteración técnica. Su evolución es un paralelismo perfecto con las empresas que logran sobrevivir a la disrupción.
Al igual que una firma tecnológica que debe adaptarse ante un mercado cambiante, el capitán argentino reconfiguró su juego. Pasó de ser un extremo explosivo, cuyo activo era la velocidad pura, a un mediapunta de visión periférica, optimizando su distribución de energía para maximizar la eficacia en el último tercio del campo.
Esta capacidad de "desaprender" rutinas previas para adquirir nuevas habilidades es, precisamente, el núcleo de la resiliencia estratégica. Hoy, este nuevo capítulo mundialista que estamos viviendo nos devuelve una verdad fundamental: la resiliencia no es un atributo solitario, sino que forma parte de un ecosistema.
Ver a este equipo competir con tal nivel de solvencia nos permite comprobar que la "capacidad dinámica" de Messi ha contagiado a toda la estructura, en gran medida por la conducción y el armado de un grupo humano cohesionado por parte del Cuerpo Técnico.
La competitividad que exhiben en cada partido no surge de la nada; es el resultado de un colectivo que ha aprendido a leerse, a compensarse y a entender que el éxito sostenible solo es posible cuando el liderazgo individual se diluye en una ambición compartida.
Este proceso no solo despierta un orgullo innegociable de ser argentinos, sino que ofrece una lección aplicable a cualquier ámbito de nuestra realidad. Nos enseña que la grandeza no es el producto de un genio operando en el vacío, sino la arquitectura invisible de un grupo que funciona como una unidad.
Si Messi ha sido el motor de esta transformación, el equipo es el andamiaje que hace posible lo imposible. En última instancia, la gran lección de este presente es que, cuando el talento se pone al servicio de un propósito colectivo, los límites de lo que creemos posible se desplazan irremediablemente.
A menudo nos preguntamos si merecíamos un liderazgo de tal magnitud. La respuesta honesta es compleja: nuestro ecosistema social, volátil y volcado hacia la inmediatez, rara vez ha sido el entorno ideal para cultivar una trayectoria tan estable. Messi fue y es, en esencia, un activo de clase mundial operando en un mercado de alta fricción.
Perdón, Lionel. La disculpa es necesaria, no por el resultado final, sino por la falta de sofisticación en nuestro análisis contemporáneo. No supimos valorar la consistencia como la virtud suprema que es. Con el paso de los años, su figura no hará más que consolidarse en el mercado de las leyendas, no solo por sus métricas, sino por la arquitectura de su resiliencia.
Lionel Messi nos enseñó que la grandeza es, en última instancia, una forma de resistencia al statu quo. En definitiva, no fue el tiempo quien lo puso en su lugar; fue el tiempo quien, mediante el rigor de su trayectoria, nos puso a nosotros en el nuestro: el de espectadores de una anomalía estadística que tuvimos la fortuna de gestionar, pero que nunca supimos dimensionar.
Al final, Lionel, el tiempo no te puso en tu lugar; el tiempo, por fin, nos puso en el nuestro: el de ser, simplemente, testigos privilegiados de tu travesía hacia lo imposible.