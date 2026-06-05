El debate económico argentino parece atrapado en una paradoja de dos realidades paralelas. Por un lado, las planillas del Palacio de Hacienda muestran un orden inquebrantable, destacando superávit fiscal y comercial, incremento de reservas y un ordenamiento general de las cuentas públicas.
Los límites de la macroeconomía de escritorio
El enfoque macroeconómico del gobierno choca con la realidad diaria de pymes y comerciantes, evidenciando un distanciamiento que amenaza el tejido social y económico.
Pero por otro lado, cuando se sale de la abstracción del excel al llano del territorio, el panorama cambia drásticamente. Es allí donde el gobierno parece estar perdiendo el termómetro más importante de cualquier proceso político y social: el de la microeconomía.
Priorizar metas de inflación o déficit fiscal a costa de destruir el tejido empresarial es un grave error de diseño institucional. La política económica pierde eficacia cuando se gestiona desde la teoría académica y se desconecta de la realidad social.
La gestión pública no debería ser una serie de conferencias magistrales tratando de exponer las debilidades de John Maynard Keynes, sino la capacidad de respuesta ante el comerciante o empresario que no puede sostener su negocio.
Cuando la política económica se vuelve un ejercicio de laboratorio que ignora la realidad, las instituciones dejan de ser herramientas de progreso y se convierten en un obstáculo para el desarrollo. Hoy, el comercio minorista, las pequeñas industrias y el entramado pyme en general enfrentan una transición asimétrica y profundamente dolorosa.
Mientras sectores intensivos en capital y con ventajas comparativas naturales traccionan las cifras globales del PBI, los sectores intensivos en mano de obra vienen remando en un escenario de consumo y salarios deprimidos. Los fundamentos macroeconómicos son los cimientos y la micro es la estructura, la cual, si no se construye adecuadamente conduce a resultados insostenibles.
El aumento neto de puestos de trabajo que suele defender el oficialismo nacional encuentra su explicación en el cuentapropismo y la informalidad laboral. Celebrar la creación de empleo bajo estas condiciones como un éxito del modelo es confundir una estrategia de supervivencia social con una política de desarrollo productivo.
El verdadero riesgo de la centralización del poder técnico es el aislamiento cognitivo. Cuando se pierde el termómetro de la calle, el funcionario empieza a creer que la realidad la dictan las redes sociales o los informes de Wall Street.
Pero la economía es una ciencia social, no exacta. Desentenderse de la reconversión de las pymes ante la apertura comercial, o ignorar la urgencia de crear empleo registrado en las provincias, quiebra el contrato social mínimo que le da legitimidad y sostenibilidad a cualquier plan de estabilización. Mientras la macro define las reglas y el marco de consistencia, la micro determina la dinámica real del sistema.
Si el Gobierno Nacional no recupera la sensibilidad territorial para entender que, detrás de cada punto de caída del consumo o de destrucción del empleo, hay una pyme que cierra y una familia que cae en la vulnerabilidad, la tan ansiada estabilidad será de cristal. Es hora de levantar la vista del excel y volver a mirar la calle.
La Argentina que necesitamos construir no es un espejismo de metas contables, sino un proyecto de desarrollo integral. Consolidar el orden macroeconómico es solo el primer paso; el verdadero desafío es diversificar la matriz exportadora, agregar valor y apostar por la ciencia y la infraestructura como motores de competitividad.
El crecimiento solo será sostenible cuando se traduzca en empleo registrado y salarios con poder de compra real. En definitiva, necesitamos un modelo donde la producción, la inversión y el consumo dejen de ser variables en pugna para convertirse en los pilares de una nación que vuelve a generar riqueza.