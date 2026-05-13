La coyuntura económica argentina atraviesa un momento decisivo. Tras meses de una terapia de shock que logró frenar la inercia al abismo, el programa económico de Javier Milei se enfrenta al desafío de mostrar que la estabilidad es sustentable y que el equilibrio fiscal no es el destino final, sino el punto de partida hacia una transformación estructural.
Entre el rigor fiscal y el desafío de la economía real
La economía argentina está atrapada entre un sector exportador pujante y una industria interna debilitada, en un contexto global de tensiones y volatilidad.
Para entender la magnitud del problema actual, es necesario analizar los factores externos que obligan a ajustar el plan de estabilización.
La economía atraviesa un contexto global muy volátil, donde continúan las tensiones entre Rusia y Europa por la invasión a Ucrania, el conflicto en la Franja de Gaza no se detiene y finalmente la escalada bélica entre Estados Unidos e Irán genera un fuerte impacto económico en todo el mundo y particularmente en Argentina, donde el aumento del petróleo presiona sobre combustibles, logística y alimentos.
Este escenario incrementa la incertidumbre, lo que afecta negativamente al riesgo país y a la inversión extranjera directa. Asimismo, el alza en las tasas de interés de Estados Unidos restringe aún más las condiciones de financiamiento.
Todo esto se evidencia en los indicadores de los últimos meses, que muestran mayor inflación y morosidad crediticia, junto con caída en la producción, las ventas minoristas y los salarios reales. La inflación ya no desciende con la inercia del 2024 y la actividad económica parece haber encallado en una meseta de bajo consumo.
Hoy vivimos en una Argentina partida en dos velocidades: por un lado, un sector exportador con cantidades récord, liderado por el agro, el petróleo y la minería con un panorama sumamente alentador y que genera un fuerte ingreso de divisas; pero por el otro, la construcción, la industria manufacturera, el comercio y el consumo interno muestran un deterioro significativo durante la gestión de Milei.
Es aquí donde surge la advertencia central: el orden macroeconómico es una condición necesaria, pero de ninguna manera suficiente. Esta estabilidad constituye los cimientos sobre los cuales debe construirse un programa de crecimiento y desarrollo.
El consenso de que el orden en las cuentas públicas llegó para quedarse es, quizás, el mayor activo cultural de esta gestión, pero la sustentabilidad del programa depende de avanzar hacia una fase de crecimiento del ingreso.
En este marco, es necesario combinar el equilibrio fiscal con una agenda de competitividad que piense en el desarrollo, teniendo a la obra pública estratégica como eje central; el ejemplo de la Provincia de Santa Fe, demuestra como la gestión de la infraestructura se vuelve un motor para los sectores productivos.
En definitiva, para que el programa económico nacional sea algo más que una exitosa operación de estabilización financiera, debe reactivar los motores de la economía real frente a un mundo cada vez más dinámico y disruptivo.
La Argentina de las dos velocidades necesita homogeneizar el crecimiento, impulsando al sector exportador así como también potenciando a la economía en su conjunto, cuidando las fuentes de empleo existentes y generando nuevas. Esto implica construir capacidades humanas y tecnológicas para tener un crecimiento sostenible.
Aunque el orden macroeconómico no garantiza el bienestar inmediato, su ausencia lo imposibilita. El desafío ahora es que el orden fiscal se traduzca en un alivio tangible para quienes hoy están excluidos de la reactivación.
La historia juzgará no solo la meta del déficit cero, sino la capacidad de transformar ese equilibrio en un plan que logre unificar las distintas velocidades de una Argentina hoy fracturada.