Hay personas que te inspiran, que te marcan el paso sin siquiera proponérselo. Por eso mismo, las que más admiro no son necesariamente las más talentosas, ni las que tienen las mejores luces sobre el escenario, sino esas que siguen adelante cuando el viento sopla en contra y que nunca bajan los brazos. Son las personas que, aun después de un golpe duro, se levantan con una fuerza que estremece.
La terquedad de los sueños
El verdadero éxito no es cuestión de suerte, sino de la insistencia y la fuerza interna que impulsa a seguir adelante pese a las caídas inevitables.
Hay algo que se nos olvida con demasiada frecuencia en este ritmo frenético, casi eléctrico, en el que vivimos: nos han vendido la idea de que los grandes triunfos -esos que salen en las fotos, los que tienen brillo propio- son fruto de un rayo de suerte o de un talento que brota como una fuente inagotable.
Y, aunque no voy a negar que la suerte existe, me atrevo a decir que la mayoría de las veces el éxito es, sencillamente, una forma de terquedad. Cuando uno mira la vida de cerca, sin el filtro de las redes sociales y sin el apuro de las noticias de último momento, se da cuenta de que no hay magia. Lo que hay es el oficio de insistir.
Es la tarea artesanal, a veces silenciosa y otras veces desesperante, de persistir cuando el cuerpo pide cama y la cabeza pide rendirse. Es esa convicción inquebrantable la que nos mueve. Es la fe. Para quienes creemos, es un combustible sagrado, la confianza en un propósito que nos trasciende y nos da paz.
Y para quienes no comparten esa fe, es una fuerza interna igual de poderosa: esa integridad propia, esa voluntad de hacer lo que está bien y de caminar con la frente alta, sabiendo que el esfuerzo, tarde o temprano, termina encontrando su cauce.
Esos que "llegan" -o en otras palabras, esos que nosotros admiramos por haber alcanzado lo que se propusieron- no son personas que nunca conocieron la derrota. Nada más lejos de esa falsa percepción. No son superhéroes inmunes a los golpes. Todo lo contrario. Son personas que, en algún momento del partido, estuvieron contra las cuerdas, con el marcador en contra y el público en silencio.
La diferencia no está en no caerse; eso es imposible, porque la vida, tarde o temprano, te tira un sopapo. El verdadero "valor agregado" está en la forma en que te levantás. Está en la rodilla que se sacude el polvo, en el aire que se vuelve a tomar y en ese motor interno que, contra todo pronóstico, decide que todavía falta una jugada más.
Pero nadie se levanta solo, y es justo admitirlo. En esos momentos donde las cosas no salen como las esperábamos, donde la incertidumbre parece ganar terreno, siempre hay un sostén. Ese abrazo de la familia, ese consejo de un amigo, esa mirada cómplice o esa palabra de aliento que llega justo cuando sentís que las fuerzas se agotan.
Ese núcleo -ya sea de sangre o de afectos elegidos- es el ancla que nos impide irnos a la deriva, el refugio donde uno se permite ser vulnerable para después salir a pelearla otra vez con el pecho renovado. Es el lugar donde nos recuerdan quiénes somos cuando nosotros mismos nos olvidamos. Son aquellas personas que dejamos que se acerquen a nuestro metro cuadrado.
Al final, de eso se trata. De no desistir. De entender que los días buenos se disfrutan, pero los días malos se aguantan. De comprender que la única medida que importa es la de nuestra propia superación frente a la versión de ayer. Cuando uno pone el corazón en la balanza y la voluntad en la mano, termina descubriendo que esa fuerza siempre termina moviendo, al menos, un pedacito de montaña.
Porque el juego no se termina hasta que suena el silbato final; mientras el sol vuelva a asomarse por el horizonte, siempre tendremos una nueva oportunidad, porque cada día nace, de verdad, una oportunidad para levantarse y pelear por nuestros sueños. Y la terquedad, me animo a decir, es el único camino que nos puede llevar a concretarlos.