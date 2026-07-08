Lo que Argentina-Egipto nos dejó...

Un amanecer de lágrimas y esperanza

Un partido que parecía perdido se convirtió en una epopeya de superación, donde el seleccionado argentina, liderado por su capitán, encontró en el trabajo en equipo el camino a la victoria. Como en aquel popular filme de los años ochenta, afloró una consigna superadora: retroceder nunca, rendirse jamás.