No sé muy bien cómo comenzar este ensayo. Solo sé que el cielo de Atlanta lloraba junto a mí. Las gotas de lluvia golpean mi improvisada servilleta de papel, confundiéndose con mis propias lágrimas. Son lágrimas de alegría: lágrimas de esas pocas que nacen cuando un acontecimiento deportivo trasciende su naturaleza para convertirse en lección humana.
Un amanecer de lágrimas y esperanza
Un partido que parecía perdido se convirtió en una epopeya de superación, donde el seleccionado argentina, liderado por su capitán, encontró en el trabajo en equipo el camino a la victoria. Como en aquel popular filme de los años ochenta, afloró una consigna superadora: retroceder nunca, rendirse jamás.
En esa mezcla de agua y emoción encuentro un símil arquitectónico. La arquitectura enseña que las grandes edificaciones no se sostienen sólo por la belleza de sus fachadas, sino por la fortaleza oculta de sus cimientos.
Quizás suceda algo parecido con las personas: la verdadera grandeza aflora cuando todo parece venirse abajo y, aun así, alguien sigue construyendo con paciencia. Ayer, contra Egipto en octavos de final del Mundial, la Selección Argentina vivió ese momento de crisis. Comenzó perdiendo muy temprano: Yasser Ibrahim adelantó a Egipto con un cabezazo al minuto 15.
Apenas después, un penal cometido sobre Tagliafico ofrecía la oportunidad de empatar, pero lamentablemente el “10”, Lionel Messi, se topó con el arquero Shobeir y falló el penalti. En ese instante, al borde de la eliminación, Argentina estaba contra las cuerdas. Cada suspiro del hincha era una mezcla de dolor y desasosiego.
Del sufrimiento a la euforia: lecciones de resiliencia
El crescendo emocional de esos trece minutos finales ofrece una radiografía de resiliencia en estado puro. Argentina pasó de la desolación a la gloria sin bajarse del ring. Tal como destaca El País, “Argentina ha remontado un 0-2 a Egipto”. Esta frase parece resumir no solo el partido sino la actitud del equipo.
En psicología deportiva, la resiliencia se define como la capacidad de enfrentar la adversidad y recuperarse más fuerte. Precisamente, ese espíritu mantuvo vivo al equipo argentino. A pesar de los dos goles en contra y del penal fallado, los jugadores siguieron ejecutando la estrategia y luchando cada balón.
En el primer tiempo Messi “falló un penal”, relata El País, sin que eso hundiera al equipo. Pero tras el descanso, y aunque Argentina volvió con determinación,el egipcio Zico anotó el segundo gol del rival, poniéndolos contra las cuerdas.
En ese momento, a muchos se nos heló la sangre; la eliminatoria, y quizás las esperanzas de la hinchada, parecían selladas. Sin embargo, la narrativa del partido cambió cuando apareció el corazón del equipo. Primero Cuti Romero, con una cabeceada, devolvió la esperanza a los argentinos. Luego Messi, impasible tras su error anterior, igualó el partido.
Y finalmente Enzo Fernández, el jugador escondido del relato, selló la remontada con un toque de obra maestra. Cada gol fue un eco de la palabra “no me rindo”: la convicción de seguir intentando hasta el último minuto. Este es el verdadero significado de la resiliencia: un proceso activo. El grupo argentino, como afirmó el propio Messi, “no baja los brazos nunca, intenta hasta el final”.
Ahí radica la grandeza que buscaba el partido: en la certeza de que un marcador adverso no es sentenciante mientras queden ganas de luchar. Cada gol final fue, además, una cosecha colectiva: asistencias, movimientos tácticos y compañía mutua pusieron los cimientos de la victoria.
Además, la prensa celebra el coraje colectivo. El País incluso titula: “Argentina se levanta de la muerte ante una buena Egipto”, destacando esa “prueba increíble” de carácter que supuso el pase a cuartos. Lo extraordinario es que esta proeza se fundamentó en algo cotidiano: el compañerismo y la fe compartida.
“Jugamos con el corazón”, dijo Lionel Scaloni (su entrenador), y nadie le contradice. El equipo campeón del mundo ha mostrado, una vez más, que las cumbres solo se alcanzan a fuerza de cicatrices superadas.
El liderazgo humilde de un capitán
La épica de este partido también lleva la firma personal de Lionel Messi, cuyo liderazgo trascendió los goles. Curiosamente, Messi fue protagonista tanto en la adversidad como en la gloria. Primero falló un penalti crucial. Luego volvió a meterla para la remontada. Pero lo más notable ocurrió tras el pitido final.
Mientras el mundo celebraba, el capitán asumió serenamente su error: “Me había quedado con mucha bronca en el penal, por haber errado y patearlo mal. Si yo hacía el penal, hubiera cambiado el partido”. Estas palabras, pronunciadas con candor, no buscaban un titular: eran simplemente honestas.
Comúnmente algunos deportistas evitan cualquier atisbo de debilidad, ver a Messi admitir fallos fue conmovedor. No se escondió tras excusas ni minimizó su responsabilidad. Al contrario, destacó la enseñanza de la experiencia: “Es algo muy especial ayudar a este grupo después de lo que había pasado internamente”.
Con esa humildad, elogia sin hacer ostentación de su estatus. Se comportó “como uno más”, con la sencillez de quien entiende que el éxito colectivo transciende al talento individual. Este gesto es la quintaesencia del liderazgo servicial: guiando con el ejemplo, inspirando a los demás a través de acciones y actitudes, no de discursos grandilocuentes.
Messi nunca recordó que es grande; lo demostró con hechos. Esa actitud resonó en la afición y en el equipo: al escuchar a su capitán hablar de “broche de oro” y felicidad por la remontada, todos sintieron que era un triunfo compartido, no solo suyo.
Por eso muchos lloramos; no solo por ganar un partido, sino porque el fútbol, a veces, parece recordarnos que el ser humano puede ser extraordinario incluso después de equivocarse.
Trece minutos: del presagio a la transformación
Quizá el símbolo más llamativo de esta gesta sea el número 13. Trece minutos finales bastaron para voltear la historia. Tradicionalmente, el 13 provoca miedo: “en muchas culturas, el número 13 se ha considerado como símbolo de la mala suerte”. Desde Judas en la Última Cena hasta el “viernes 13” de la leyenda, el 13 viene envuelto en presagios oscuros.
Sin embargo, el fútbol -como la vida- invierte esas supersticiones. Aquí, trece minutos no trajeron la fatalidad sino la salvación. Curiosamente, en el tarot la carta XIII representa la Muerte, pero con una connotación de renovación o cambio. Esa dualidad encaja con lo sucedido: el cronómetro marcó el final de una era de imbatibilidad aparente y el comienzo de una nueva página heroica.
Bajo la atenta mirada de la ciencia cultural, este episodio invita a cuestionar nuestras creencias. El número que muchos evitan (en edificios, aviones o reservando mesas) fue protagonista de un milagro futbolístico. Algunos seguiran pensando… “No hay duda de que para mucha gente este número atrae la mala suerte”... Precisamente ese “mal agüero” resultó ser el preludio de la esperanza.
De modo poético, esos trece minutos ganan ahora un aura casi mística. Las supersticiones dependen de la historia que contamos sobre ellas. Ayer el 13 pasó de símbolo ominoso a epítome de transformación. Nuestra cultura está llena de paradoxes así: un número “maldito” se convierte en heróico, un momento de derrota en triunfo, un penal errado en lección de humildad.
Quizás había algo de destino en este giro: el fútbol, como la arquitectura, a menudo reinterpreta sus símbolos con nuevos materiales (esfuerzos, valores) cuando el corazón manda.
Cicatrices que construyen memoria
El partido también deja imágenes indelebles como cicatrices luminosas. Cada gol encajado, cada parada milagrosa del arquero, cada salto en la tribuna, queda grabado en la memoria colectiva. Como en la arquitectura de la memoria, estas marcas físicas y emocionales perdurarán en la historia argentina.
Edificios y ciudades llevan cicatrices (edificios con “vacíos” por no existir piso 13; monumentos con huellas del pasado). De igual forma, este triunfo añade cicatrices gloriosas en el relato deportivo: son grietas por donde asoma la fibra inquebrantable del grupo.
El tiempo, además, juega aquí un rol casi arquitectónico. Los trece minutos finales parecieron dilatarse: cada segundo duró una eternidad, y sin embargo, la eternidad se condensó en esos instantes. En arquitectura existe el concepto de “memoria del espacio”: las paredes observan, guardan ecos de lo vivido.
Aquí la cancha de Atlanta conservará por siempre el eco de los cantos argentinos, las lágrimas en los rostros y el “¡Goooool!” de Enzo. El partido se convierte así en un espacio-tiempo singular, capaz de transformar una ciudad y un país bajo su pabellón.
Podríamos incluso hablar de cómo se levanta un edificio contra la adversidad: cada gol de Argentina fue un ladrillo puesto en la estructura de la esperanza. Los cimientos se hicieron de coraje, las columnas del trabajo colectivo, el techo de la alegría compartida.
Las gotas que empapan mi servilleta son una metáfora: la lluvia empaña el papel, pero no borra las palabras escritas, así como los obstáculos empapan la vida, pero no anulan la historia que decidimos escribir.
Sembrando esperanza
Trece minutos cambiaron lo que parecía definitivo. Y de ese prodigio nacen conclusiones que trascienden el fútbol. Todos, en algún momento, estaremos con el marcador en contra: en la vida, puede que nos toque recibir un 0-2. Todos fallaremos “nuestros penales”: cometeremos errores que parecían imposibles de superar. Todos sentiremos que el tiempo juega en nuestra contra y que la eliminatoria está perdida.
Sin embargo, este partido enseña que la esperanza vive mientras haya alguien dispuesto a correr tras la pelota (o tras un sueño). Las cicatrices más hondas no siempre nacen de las derrotas; a veces nacen de las victorias imposibles. Quizás solo quien ha estado cerca de rendirse puede saborear la gloria por completo.
Ojalá, cuando enfrentemos nuestros propios “trece minutos difíciles”, recordemos la lección de anoche: que un gol cambia la historia, que el último minuto puede ser nuestro mejor aliado y que la verdadera victoria está en no renunciar jamás. Como diría el mentor que me enseñó a ver más allá de los planos y las calderas: las estructuras más fuertes surgen de pruebas extremas.
Este partido fue una de esas pruebas. Y nosotros, sus testigos y protagonistas a la distancia, salimos en alto: renovados, esperanzados, confiando en que todas las cosas extraordinarias pueden pasar… incluso cuando todo parece perdido. Así que celebremos esta épica como más que un triunfo deportivo: como una clase magistral sobre la condición humana.