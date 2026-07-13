Fórmula 1

Comienza la semana de Spa: Colapinto busca confirmar su crecimiento en el GP de Bélgica

Después de una semana sin Fórmula 1, Franco Colapinto afrontará uno de los desafíos más esperados del calendario. El piloto argentino volverá a competir con Alpine en el legendario Spa-Francorchamps, donde intentará prolongar el impulso conseguido en Silverstone y seguir sumando protagonismo en la Fórmula 1.