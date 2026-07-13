Franco llegará a Bélgica atravesando su mejor momento desde que se convirtió en piloto titular de Alpine. En Silverstone protagonizó una de las actuaciones más destacadas del año al avanzar diez posiciones para finalizar noveno, resultado que le permitió volver a sumar puntos y consolidar la evolución que el propio equipo destacó en los últimos días.
Comienza la semana de Spa: Colapinto busca confirmar su crecimiento en el GP de Bélgica
Después de una semana sin Fórmula 1, Franco Colapinto afrontará uno de los desafíos más esperados del calendario. El piloto argentino volverá a competir con Alpine en el legendario Spa-Francorchamps, donde intentará prolongar el impulso conseguido en Silverstone y seguir sumando protagonismo en la Fórmula 1.
Spa-Francorchamps representa un desafío especial para todos los pilotos. Sus 7,004 kilómetros lo convierten en el circuito más largo del campeonato y sectores emblemáticos como Eau Rouge-Raidillon, Pouhon y Blanchimont forman parte de la historia de la Fórmula 1. Además, el clima suele ser uno de los grandes protagonistas, con cambios repentinos que muchas veces condicionan la estrategia de los equipos.
Para Colapinto también será una oportunidad de revancha. En la edición 2025 vivió un fin de semana complicado: clasificó en el 19° lugar y finalmente debió largar desde la calle de boxes luego de que el equipo realizara modificaciones en su Alpine bajo régimen de parque cerrado. Aquella carrera quedó rápidamente atrás y ahora el argentino llegará con un panorama muy diferente, respaldado por un mejor rendimiento del equipo y por la confianza que ganó a partir de sus últimas actuaciones.
Horarios del Gran Premio de Bélgica (hora argentina)
Viernes 17 de julio
Práctica Libre 1: 8:30
Práctica Libre 2: 12:00
Sábado 18 de julio
Práctica Libre 3: 7:30
Clasificación: 11:00
Domingo 19 de julio
Carrera: 10:00
Con Bélgica y Hungría como próximas escalas antes del receso de verano, Colapinto afrontará dos fines de semana que pueden resultar determinantes para seguir consolidando su crecimiento dentro de Alpine y continuar sumando argumentos de cara a la definición de la alineación del equipo para 2027.