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España venció a Francia y se metió en la final del Mundial de fútbol 2026

El conjunto español se impuso ante los galos por 2 a 0. Espera por el ganador de Argentina vs Inglaterra.

El festejo de Pedro Porro tras el 2 a 0. REUTERS/Hannah MckayEl festejo de Pedro Porro tras el 2 a 0. REUTERS/Hannah Mckay
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España venció a Francia en las semifinales del Mundial de fútbol Canadá, México y Estados Unidos 2026 y se metió en la final.

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Los goles los convirtieron Mikel Oyarzabal a los 22 minutos y Pedro Porro a los 58 minutos.

El encuentro se disputó desde las 16, hora argentina, en el AT&T Stadium de Arlington, Estados Unidos, con arbitraje del salvadoreño Iván Barton.

El camino de España

Se tratará de la segunda final de Francia en la Copa del Mundo, siendo también la segunda vez en su historia que llegaba hasta las semifinales

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - France v Spain - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - July 14, 2026 France's Kylian Mbappe reacts after Spain's Pedro Porro scored their second goal REUTERS/Lee SmithKylian Mbappe se queda sin la final. REUTERS/Lee Smith

Los españoles ya poseen un Mundial tras la consagración en Sudáfrica 2010.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - France v Spain - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - July 14, 2026 Spain's Pedro Porro celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Hannah Mckay TPX IMAGES OF THE DAYEl festejo de Pedro Porro tras el 2 a 0. REUTERS/Hannah Mckay

Para alcanzar la que jugarán el domingo avanzaron primeros en el grupo compartido con Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudita. En 16avos eliminaron a Austria, en octavos a Portugal, en cuartos a Bélgica y ahora en semis a Francia.

Cuándo se juega la final

La final de la Copa del Mundo se jugará el próximo domingo 19 de julio a las 15, hora argentina, en el MetLife Stadium rebautizado para el torneo como Estadio Nueva York Nueva Jersey.

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El rival aún debe definirse este miércoles por la tarde cuando desde las 16, hora argentina, se crucen entre Argentina e Inglaterra por la otra semifinal.

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