España venció a Francia en las semifinales del Mundial de fútbol Canadá, México y Estados Unidos 2026 y se metió en la final.
España venció a Francia y se metió en la final del Mundial de fútbol 2026
El conjunto español se impuso ante los galos por 2 a 0. Espera por el ganador de Argentina vs Inglaterra.
Los goles los convirtieron Mikel Oyarzabal a los 22 minutos y Pedro Porro a los 58 minutos.
El encuentro se disputó desde las 16, hora argentina, en el AT&T Stadium de Arlington, Estados Unidos, con arbitraje del salvadoreño Iván Barton.
El camino de España
Se tratará de la segunda final de Francia en la Copa del Mundo, siendo también la segunda vez en su historia que llegaba hasta las semifinales
Los españoles ya poseen un Mundial tras la consagración en Sudáfrica 2010.
Para alcanzar la que jugarán el domingo avanzaron primeros en el grupo compartido con Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudita. En 16avos eliminaron a Austria, en octavos a Portugal, en cuartos a Bélgica y ahora en semis a Francia.
Cuándo se juega la final
La final de la Copa del Mundo se jugará el próximo domingo 19 de julio a las 15, hora argentina, en el MetLife Stadium rebautizado para el torneo como Estadio Nueva York Nueva Jersey.
El rival aún debe definirse este miércoles por la tarde cuando desde las 16, hora argentina, se crucen entre Argentina e Inglaterra por la otra semifinal.