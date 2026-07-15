A pocos días del tercer y último partido de la ventana internacional frente a Los Pumas, los jugadores de la delegación inglesa de rugby vivieron una jornada que difícilmente olvidarán.
Las reacciones del equipo de rugby inglés viendo la semifinal del Mundial en Buenos Aires
Los integrantes de la Rosa Roja siguieron la semifinal de la Copa del Mundo desde Capital Federal, filmaron los festejos en la 9 de Julio y revelaron por qué evitan usar la camiseta inglesa antes del duelo con Los Pumas.
Concentrados en un hotel de Buenos Aires antes de viajar a Santiago del Estero, varios integrantes del plantel siguieron por televisión la semifinal del Mundial de fútbol 2026 entre Argentina e Inglaterra. Tras el triunfo de la Albiceleste por 2-1, la celebración se trasladó rápidamente a las calles porteñas.
Desde el propio hotel, los rugbiers registraron con sus teléfonos la multitud que colmó la avenida 9 de Julio con banderas, cánticos y caravanas para festejar la clasificación argentina a la final del Mundial. Las imágenes fueron compartidas en las redes sociales oficiales y personales de los jugadores, donde mostraron con sorpresa el clima que se vivía en el centro porteño.
"Sabemos dónde estamos"
La reacción de los ingleses no fue casual. En las horas previas, el segunda línea Alex Coles había reconocido que el plantel decidió evitar usar la ropa oficial de Inglaterra durante sus salidas por Buenos Aires: "Teniendo en cuenta dónde estamos y contra quién jugamos, hemos sido bastante sensatos a la hora de no usar demasiado las camisetas de Inglaterra".
El forward explicó que, tras el amistoso frente a Fiyi, sí utilizaron la indumentaria del seleccionado sin inconvenientes, aunque admitió entre risas que la situación en Argentina era completamente distinta: "Las usamos después del partido contra Fiyi y recibimos una acogida un poco mejor que la que podríamos recibir aquí", había dicho.
Lejos de expresar preocupación por cuestiones de seguridad, las declaraciones reflejan el reconocimiento del ambiente deportivo argentino y de una rivalidad que, especialmente en el fútbol, mantiene una enorme carga simbólica.
Del Mundial de fútbol al rugby
La coincidencia del calendario convirtió a la concentración inglesa en una experiencia particular. En cuestión de horas, los jugadores pasaron de observar cómo miles de argentinos celebraban una victoria sobre Inglaterra en el Mundial de fútbol a preparar un nuevo enfrentamiento deportivo, esta vez dentro de una cancha de rugby
El wing Tommy Freeman también destacó el contexto que encontrarán el sábado.
"Sabemos que son un país apasionado. Nosotros también lo somos y querrán competir al máximo, y estaremos preparados para ello", dijo.
Los Pumas buscan cerrar la serie
El seleccionado dirigido por Steve Borthwick permanecerá en Buenos Aires hasta el jueves y luego viajará a Santiago del Estero, donde disputará el último compromiso de la ventana internacional ante Los Pumas.
Con el clima ya caliente por la clasificación argentina a la final del Mundial de fútbol y las imágenes virales de los festejos en la 9 de Julio, el encuentro de rugby promete desarrollarse en un escenario cargado de entusiasmo deportivo.