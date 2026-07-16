La Selección Argentina volvió a escribir una página dorada en la historia de los Mundiales. Este 15 de julio de 2026, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el equipo de Lionel Scaloni derrotó 2 a 1 a Inglaterra con una remontada memorable y se clasificó a la final de la Copa del Mundo. La victoria, cargada de simbolismo, alimentó una rivalidad histórica y mantuvo vivo el sueño del bicampeonato.
Los emotivos relatos del triunfo de Argentina sobre Inglaterra
La Scaloneta remontó un duelo inolvidable, venció 2-1 a Inglaterra y se clasificó a la final del Mundial tras otra noche épica de Messi. Mirá cómo se vivió en cada canal.
El encuentro parecía complicarse cuando Inglaterra golpeó primero en el segundo tiempo con un tanto de Anthony Gordon. Sin embargo, Argentina no perdió la calma. Con Lionel Messi como conductor y referencia futbolística, el campeón del mundo empujó hasta encontrar la igualdad gracias a Enzo Fernández y, ya en tiempo agregado, Lautaro Martínez marcó el gol que desató el festejo albiceleste.
La transmisión del partido estuvo repartida entre cuatro señales para la Argentina: Dsports, Telefe, TyC Sports y ESPN. Cada relator vivió a su manera el momento de tensión, los goles y la ansiada victoria.
Los goles y los relatos
ESPN
En la voz de Mariano Closs, la cadena internacional de deportes vibró a pleno con los goles argentinos.
La emoción del relator se combinó con el profesionalismo de no perder el hilo de lo que ocurría en cancha.
La frutilla del postre, con la clasificación en el bolsillo.
Dsports
Gustavo Kuffner lidera las transmisiones de los partidos para la señal deportiva de DirecTV.
Más desencajado, el relato no ocultó la emoción con el empate y la victoria posterior.
El equipo de Dsports no contuvo la alegría al terminar el partido. Argentina clasificada a la final y algarabía en las tribunas.
TyC Sports
Hernan Feler relata Argentina para TyC Sports y su estilo llena de emoción a los fanáticos. Así lo volvió a demostrar en el juego ante los ingleses.
La emoción del relator se contagia con la de los jugadores, que cierran una joranda para la historia en Atlanta.
Telefe
Pablo Giralt deja la vida en cada relato. Y el choque contra Inglaterra no fue la excepción.
El gol de Martínez, sobre el final del partido despertó la exaltación completa en la transmisión de Telefe.
El cierre tan emotivo como histórico también estuvo a la altura de las circunstancias.
Una remontada para la historia
El triunfo tuvo un valor deportivo enorme, pero también un peso histórico imposible de ignorar. Argentina volvió a derrotar a Inglaterra en un Mundial, ampliando una rivalidad que trasciende el fútbol y que tiene capítulos imborrables como México 1986 y Francia 1998.
Esta vez no hubo un gol de Messi, pero sí una actuación decisiva del capitán. A sus 39 años asistió en los dos tantos argentinos, volvió a conducir al equipo en los momentos de mayor tensión y demostró, una vez más, que su influencia permanece intacta en los partidos decisivos.
Durante gran parte del complemento, Inglaterra apostó por defender la ventaja y ceder terreno. Argentina respondió con paciencia, circulación y una presión constante que terminó inclinando el desarrollo. El empate de Enzo Fernández cambió el ánimo del partido y el cabezazo de Lautaro Martínez en tiempo de descuento selló una clasificación inolvidable.
El festejo final fue una explosión de emoción. Jugadores, cuerpo técnico e hinchas celebraron una victoria que rápidamente fue comparada con las grandes noches mundialistas de la selección. En las tribunas y en las calles argentinas comenzaron las celebraciones apenas sonó el pitazo final.
El sueño sigue vivo
Con esta victoria, Argentina alcanzó una nueva final mundialista y quedó a un paso de conquistar otra Copa del Mundo. El equipo de Scaloni volvió a demostrar personalidad para sobreponerse a la adversidad y confirmó que mantiene la esencia competitiva que lo llevó a conquistar Qatar 2022.
La clasificación también significó romper una larga racha sin derrotar a un campeón del mundo en tiempo reglamentario dentro de una Copa del Mundo, un dato que refuerza la dimensión del logro conseguido frente a uno de los seleccionados más poderosos del planeta.
Para Lionel Messi, la noche en Atlanta sumó otro capítulo extraordinario a una carrera irrepetible. Sin convertir, fue el gran arquitecto de la remontada y volvió a conducir a Argentina hacia una final, alimentando la ilusión de despedirse de los Mundiales levantando nuevamente el trofeo más importante del fútbol.
La historia entre Argentina e Inglaterra sumó un nuevo episodio inolvidable. Esta vez no hubo Mano de Dios ni Gol del Siglo, pero sí una remontada cargada de carácter, fútbol y convicción. La Albiceleste volvió a imponerse en el escenario más grande y quedó a un partido de alcanzar otra consagración que ya forma parte de la memoria del fútbol mundial.