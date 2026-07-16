El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, le hizo una broma al capitán de la Selección Argentina de fútbol, Lionel Messi, en alusión a los cuestionamientos por sus “secanucas”.
La foto inédita del video: el momento de Messi, Chiqui Tapia y el "secanucas"
El presidente de la AFA le hizo una broma al 10 de la Selección Argentina luego de vencer a Inglaterra. Por qué el chiste y quién sostenía el trapo.
Ocurrió en plena entrevista con el medio de comunicación TyC Sports, minutos después del triunfo del equipo de Lionel Scaloni ante Inglaterra por 2 a 1 en Atlanta, Estados Unidos, por la semifinal del Mundial de fútbol 2026.
"Mirá, Leo, me está secando la nuca", le gritó el Chiqui Tapia a Messi, mientras el otro dirigente le "secaba" la cabeza con una toalla. El Diez reaccionó con una risa mezclada de complicidad y cierta incredulidad por la frase.
Desde otro ángulo, se viralizó en la red social X una imagen que resume la secuencia y suma la sorpresa del entrevistador Matías Pelliccioni y agrega las miradas de Marcelo Benedetto y el “Pollo” Álvarez.
Por qué el “secanucas”
La irónica broma de Tapia, quien atraviesa un impasse de los procesos judiciales en su contra, alude a un video viral registrado durante la Copa América 2024 en Estados Unidos, cuando un espectador lo observó siendo secado desde su espalda.
"Estuve con mucha fiebre y malestar debido a las altas temperaturas. No me podía ni mover y no me quería perder el partido. Por eso, Luciano Nakis estuvo ahí para acompañarme. Esto también es la Selección. Hay equipo dentro y fuera de la cancha", había explicado Tapia, luego de la viralización del video.
Este episodio dio nacimiento al apodo despectivo de los detractores del presidente de la AFA para quienes acompañan la actual gestión, sea desde dentro o fuera de la casa madre del fútbol.
Quién es la persona que estaba con Tapia
Este miércoles, un Tapia que se ha mostrado activo en redes sociales durante la cita mundialista, replicó aquella secuencia con el propio Luciano Nakis
Nakis, de 46 años, es un dirigente deportivo y empresario argentino con una fuerte presencia en el fútbol local e internacional. Actualmente, es considerado uno de los hombres de máxima confianza de Claudio "Chiqui" Tapia dentro de la estructura de la AFA.
Es presidente de Deportivo Armenio y prosecretario de la AFA, encargado de coordinar la logística y las delegaciones de las selecciones nacionales (tanto masculinas como femeninas), controlando gran parte de lo que entra y sale del predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza.
Además, fue designado miembro de la Comisión de Competiciones de Selecciones Masculinas de la FIFA, un órgano estratégico que define calendarios y formatos de torneos mundiales.
Es hijo de Noray Nakis, un histórico y polémico dirigente del fútbol argentino, exvicepresidente del Club Atlético Independiente y un hombre muy cercano al fallecido Julio Humberto Grondona.
En el ámbito privado, se desempeña como empresario. Su familia posee tradicionales joyerías ubicadas en la zona de la calle Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires.