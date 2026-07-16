La Selección Argentina de fútbol volvió a clasificarse a una final del Mundial de fútbol tras la alcanzada en Qatar 2022.
Cómo fue el camino de la Selección Argentina rumbo a la final del Mundial de fútbol 2026
El equipo de Messi y Scaloni llega por segunda vez consecutiva al partido definitorio del torneo. El recorrido desde el debut hasta las semis y cuándo juega.
Este miércoles se impuso por 2 a 1 ante Inglaterra en la semifinal de la edición Canadá, México y Estados Unidos 2026 con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, quienes dieron vuelta el resultado tras el gol de Anthony Gordon.
En un campeonato marcado por la emotividad y las resoluciones sobre la hora, el equipo de Lionel Scaloni parece haber encontrado su mejor rendimiento recién en las semifinales.
Sin rivales dentro del top 10 del ránking FIFA hasta el duelo de este miércoles, no había logrado imponer con demasiada claridad su condición de campeón del Mundo. La fase de grupos la cerró con puntaje perfecto y resultados un tanto holgados, pero la segunda instancia puso en aprietos al equipo en casi todos los partidos.
Aún sin necesidad de llegar a los penales que fueron protagonistas del Mundial pasado, Argentina convirtió casi la totalidad de sus goles luego del minuto 78, en dos de las ocasiones para dar vuelta el resultado.
Partido a partido
El debut fue un monólogo argentino ante Argelia por 3 a 0. Lionel Messi frotó la lámpara y se despachó con un espectacular hat-trick (3 goles) para firmar los primeros tres puntos.
En la segunda presentación, el combinado nacional aseguró su clasificación ante Austria por 2 a 0. Nuevamente, la gran figura fue Lionel Messi, quien anotó un doblete histórico con el que superó la marca de Miroslav Klose para convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.
Para cerrar la fase con paso perfecto, la Scaloneta venció a Jordania con autoridad por 3 a 1 en Dallas. Los goles argentinos llegaron por cuenta de Lionel Messi, Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez (de penal).
En 16avos ante Cabo Verde Lionel Messi abrió la cuenta en el primer tiempo, pero Deroy Duarte empató para los africanos. Ya en el tiempo extra, Lisandro Martínez pescó un rebote y puso el 2-1; sin embargo, Sidny Lopes Cabral clavó un zapatazo al ángulo para el 2-2. Finalmente, un testazo salvador de Cristian "Cuti" Romero tras un córner de Messi selló el triunfo definitivo.
En octavos ante Egipto, tras un penal fallado por Messi, los egipcios sorprendieron al mundo poniéndose 2-0 arriba con goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko. Cuando la eliminación parecía un hecho, Argentina reaccionó con furia en los últimos 13 minutos: Cuti Romero descontó de cabeza, Lionel Messi reventó el arco con un zurdazo para empatar 2-2, y Enzo Fernández sentenció la milagrosa remontada con otro frentazo agónico en el tiempo de descuento.
En cuartos ante Suiza, Alexis Mac Allister adelantó a la Albiceleste de cabeza en la primera mitad, pero Dan Ndoye igualó para los helvéticos en el complemento. En la prórroga, el recambio físico de Argentina liquidó la historia: Julián Álvarez firmó el 2-1 tras robarle una pelota clave a Granit Xhaka y, en la última jugada del partido, Lautaro Martínez decoró el resultado definitivo de contraataque.
La historia aparte de las semis
Las semis se vieron marcadas por el inevitable contexto extra futbolístico que atraviesa la historia argentina en relación a Inglaterra, el cual se observó desde el canto de los himnos hasta el despliegue de la bandera de las Islas Malvinas por parte de los jugadores.
El juego tuvo su propia dinámica con un primer tiempo más friccionado y un segundo tiempo donde los ingleses aprovecharon la primera clara y luego no se animaron a dar el golpe final, permitiendo que los argentinos los arrinconen contra su arco y volvieran a dar vuelta el resultado.
La sutileza de Enzo Fernández y la potencia de Lautaro Martínez fueron encontradas por el inoxidable talento del “pibe de 39 años”, Lionel Messi, que se metió al club de las dos asistencias en semifinales.
Cuándo vuelve a jugar Argentina
La Selección Argentina de fútbol volverá a jugar este domingo 19 de julio desde las 16, hora argentina. La final ante España tiene como sede el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.