Más allá de lo que pase el domingo

Este es el mejor equipo de la historia del fútbol argentino

Ganó el partido que debía ganar. Lo hizo con temple, con coraje y también con fútbol. Lo dio vuelta sometiendo a su rival, algo difícil y casi ilógico de entender en un choque entre dos grandes potencias futbolísticas. No necesito que sea campeón del mundo otra vez, el domingo, para que mi sentencia sea que no hubo otro equipo igual a éste.