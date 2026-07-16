Lionel Messi volverá este domingo al MetLife Stadium de Nueva Jersey para disputar la final del Mundial 2026 frente a España. El escenario guarda recuerdos imborrables para el capitán argentino, que allí brilló como pocas veces con la Selección, pero también atravesó la noche más difícil de su carrera internacional.
Del hat-trick a Brasil a la renuncia que nunca fue: los recuerdos de Messi en el estadio de la final
El MetLife Stadium ocupa un lugar especial en la carrera del capitán argentino. Allí vivió una de sus mejores actuaciones con la Selección y también el momento más doloroso de su historia con la camiseta albiceleste.
Una exhibición ante Brasil
El primer gran recuerdo de Messi en el MetLife se remonta al 9 de junio de 2012. En un amistoso frente a Brasil, el rosarino marcó tres goles en el triunfo argentino por 4 a 3 y firmó una de las actuaciones más destacadas de su trayectoria con la camiseta nacional.
Aquel hat-trick quedó grabado en la memoria de los hinchas por el nivel futbolístico del capitán, que lideró una remontada memorable frente al clásico rival sudamericano en territorio estadounidense.
La noche más dolorosa
Cuatro años después, el mismo estadio fue escenario de una profunda desilusión. El 26 de junio de 2016, Argentina empató sin goles con Chile en la final de la Copa América Centenario y cayó por penales tras el fallo de Messi desde los doce pasos.
Conmovido por la derrota y tras perder su cuarta final con la Selección, el capitán sorprendió al anunciar que dejaba el equipo nacional. "Se terminó para mí la Selección", declaró en los pasillos del estadio, en una frase que recorrió el mundo.
El regreso y una nueva oportunidad
La historia cambió apenas dos meses después. Messi reconsideró su decisión, regresó para disputar las Eliminatorias Sudamericanas y volvió a vestir la camiseta argentina en el triunfo frente a Uruguay rumbo al Mundial de Rusia 2018.
En total, el rosarino disputó cuatro encuentros en el MetLife: dos amistosos frente a Estados Unidos, el inolvidable triunfo con tres goles ante Brasil y la final perdida con Chile. Este domingo regresará al mismo escenario con la posibilidad de sumar una nueva estrella para la Selección.