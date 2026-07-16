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Creer o reventar: la coincidencia numérica que ilusiona a los hinchas argentinos antes de la final

La campaña de la Selección argentina rumbo al duelo decisivo con España dejó una curiosa coincidencia estadística que se volvió viral en las redes y alimentó la ilusión de los fanáticos.

Argentina llega a la final del Mundial 2026 con 19 goles convertidos y 7 recibidos. Foto: ReutersArgentina llega a la final del Mundial 2026 con 19 goles convertidos y 7 recibidos. Foto: Reuters
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La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 volvió a despertar la creatividad de los hinchas, que encontraron varias llamativas "coincidencias" del equipo de Lionel Scaloni. El dato comenzó a circular en redes sociales bajo una consigna conocida: "creer o reventar".

La curiosidad estadística surge al sumar los goles a favor y en contra que acumula la Argentina en el torneo. Hasta la semifinal frente a Inglaterra, el seleccionado convirtió 19 tantos y recibió 7, una combinación que coincide con la fecha de la final: 19/7, el domingo 19 de julio.

El dato que se hizo viral

La estadística apareció pocas horas después de la victoria por 2 a 1 sobre Inglaterra y rápidamente fue compartida por miles de usuarios. Para muchos hinchas, la coincidencia representa una nueva señal de cara al duelo decisivo frente a España.

Argentina y una victoria épica contra Inglaterra. Foto: Fernando NicolaArgentina y una victoria épica contra Inglaterra. Foto: Fernando Nicola

Aunque se trata de una simple casualidad, el "19-7" se instaló entre las curiosidades que acompañan el recorrido argentino en esta Copa del Mundo.

Cómo se construyó el 19-7

Argentina llegó a los 19 goles luego de marcar tres ante Argelia, Jordania, Cabo Verde, Egipto y Suiza, además de dos frente a Austria e Inglaterra.

En defensa recibió siete tantos: uno de Jordania, Austria, Suiza e Inglaterra, y dos tanto de Cabo Verde como de Egipto. La suma de ambas cifras dio origen a la coincidencia que captó la atención de los fanáticos.

19-7 en todos lados

En el siguiente clip de la Copa América 2021, mientras Argentina está por cantar el himno, si tomas los números de las camisetas de atrás para adelante, se forma la fecha de la final del Mundial 2026: 19-7-26.

El video pertenece a las semifinales contra Colombia, partido que consagró al Dibu Martínez como el arquero del ciclo Scaloni. La selección empató 1-1 en tiempo regular y venció al equipo de Reinaldo Rueda por 3-2 en penales, con una actuación fenomenal del arquero marplatense.

Como si fueran pocas las “coincidencias”, los cambios de Scaloni frente a Inglaterra este miércoles fueron: De Paul (7), Otamendi (19) y Montiel (4). 7, julio; 19, día de la final; 4, la posibilidad de la cuarta estrella argentina.

De Paul (7), Otamendi (19) y Montiel (4). 7, julio; 19, día de la final; 4, la posibilidad de la cuarta estrella argentina.De Paul (7), Otamendi (19) y Montiel (4). 7, julio; 19, día de la final; 4, la posibilidad de la cuarta estrella argentina.

Ahora, con la final frente a España en el horizonte, la coincidencia del "19-7" volvió a alimentar las conversaciones en redes sociales y entre los hinchas que esperan el partido decisivo. Creer o reventar.

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