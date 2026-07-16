#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Mundial 2026

Tensión diplomática: los kelpers cuestionaron a la selección Argentina por la bandera de Malvinas

El Gobierno de las Islas Malvinas rechazó el gesto de los jugadores argentinos tras la victoria sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 y reclamó que la FIFA analice una posible sanción.

Los jugadores argentinos exhibieron una bandera sobre las Islas Malvinas tras vencer a Inglaterra. Foto: ReutersLos jugadores argentinos exhibieron una bandera sobre las Islas Malvinas tras vencer a Inglaterra. Foto: Reuters
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La celebración de la Selección argentina tras el triunfo por 2 a 1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo fuera de la cancha. El Gobierno de las Islas Malvinas cuestionó la exhibición de una bandera vinculada al reclamo de soberanía argentina y pidió a la FIFA que evalúe la aplicación de sanciones.

El episodio ocurrió una vez finalizado el partido en Atlanta, cuando varios futbolistas posaron con una bandera alusiva a las Islas Malvinas durante los festejos por la clasificación a la final.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 15, 2026 Argentina fans celebrate after the match REUTERS/Paul ChildsLa bandera la llevaron los hinchas. Foto: Reuters

El comunicado de los kelpers

A través de un comunicado oficial, las autoridades del archipiélago expresaron su "decepción" por la actitud del plantel argentino y consideraron que el gesto no tenía relación con el encuentro deportivo.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina - Veterans gather in Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina - July 15, 2026 The words "Prohibido olvidarlos" ("Forbidden to forget them") are seen on the back of the shirt of an Argentina veteran of the 1982 Falklands-Malvinas War as veterans gather to watch the match at the Malvinas Veterans Center in Quilmes REUTERS/Martin CossariniLos veteranos de Malvinas vieron el partido juntos. Foto: Reuters

"El Gobierno de las Islas Falkland está decepcionado, aunque lamentablemente no sorprendido, de que la selección argentina haya decidido empañar el resultado de la semifinal del Mundial", señalaron.

También afirmaron que el partido "de ninguna manera involucraba a las Islas Falkland" y calificaron la exhibición de la bandera como un acto "particularmente insensible" para parte de la población local.

El pedido a la FIFA

En el mismo documento, las autoridades isleñas sostuvieron que uno de los principios promovidos por la FIFA es mantener separadas la política y el deporte, por lo que solicitaron que el organismo analice lo ocurrido.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 15, 2026 A banner displaying a message referencing The Falkland Islands is seen on the pitch IMAGN IMAGES via Reuters/Dale Zanine"Las Malvinas son argentinas". Foto: Reuters

"Esperamos que la FIFA cumpla su promesa de mantener la política fuera del fútbol y sancione cualquier conducta de esta naturaleza de acuerdo con sus propias normas", indicaron.

Hasta el momento, la FIFA no emitió un pronunciamiento oficial ni confirmó la apertura de un expediente disciplinario por el episodio.

El gesto tras la semifinal

La imagen de los futbolistas argentinos con la bandera comenzó a circular rápidamente en redes sociales luego de la clasificación a la final del Mundial y reavivó el histórico reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.

El encuentro entre Argentina e Inglaterra, disputado 40 años después del histórico cruce de México 1986, ya estaba rodeado de una fuerte carga simbólica por la rivalidad entre ambos seleccionados y el recuerdo de la Guerra de Malvinas.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Islas Malvinas
Selección Argentina de Fútbol
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
Argentina
FIFA

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro