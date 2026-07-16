La celebración de la Selección argentina tras el triunfo por 2 a 1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo fuera de la cancha. El Gobierno de las Islas Malvinas cuestionó la exhibición de una bandera vinculada al reclamo de soberanía argentina y pidió a la FIFA que evalúe la aplicación de sanciones.
Tensión diplomática: los kelpers cuestionaron a la selección Argentina por la bandera de Malvinas
El Gobierno de las Islas Malvinas rechazó el gesto de los jugadores argentinos tras la victoria sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 y reclamó que la FIFA analice una posible sanción.
El episodio ocurrió una vez finalizado el partido en Atlanta, cuando varios futbolistas posaron con una bandera alusiva a las Islas Malvinas durante los festejos por la clasificación a la final.
El comunicado de los kelpers
A través de un comunicado oficial, las autoridades del archipiélago expresaron su "decepción" por la actitud del plantel argentino y consideraron que el gesto no tenía relación con el encuentro deportivo.
"El Gobierno de las Islas Falkland está decepcionado, aunque lamentablemente no sorprendido, de que la selección argentina haya decidido empañar el resultado de la semifinal del Mundial", señalaron.
También afirmaron que el partido "de ninguna manera involucraba a las Islas Falkland" y calificaron la exhibición de la bandera como un acto "particularmente insensible" para parte de la población local.
El pedido a la FIFA
En el mismo documento, las autoridades isleñas sostuvieron que uno de los principios promovidos por la FIFA es mantener separadas la política y el deporte, por lo que solicitaron que el organismo analice lo ocurrido.
"Esperamos que la FIFA cumpla su promesa de mantener la política fuera del fútbol y sancione cualquier conducta de esta naturaleza de acuerdo con sus propias normas", indicaron.
Hasta el momento, la FIFA no emitió un pronunciamiento oficial ni confirmó la apertura de un expediente disciplinario por el episodio.
El gesto tras la semifinal
La imagen de los futbolistas argentinos con la bandera comenzó a circular rápidamente en redes sociales luego de la clasificación a la final del Mundial y reavivó el histórico reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.
El encuentro entre Argentina e Inglaterra, disputado 40 años después del histórico cruce de México 1986, ya estaba rodeado de una fuerte carga simbólica por la rivalidad entre ambos seleccionados y el recuerdo de la Guerra de Malvinas.