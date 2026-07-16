La transmisión especial del partido entre Argentina e Inglaterra dentro de la casa de Gran Hermano 2026 estuvo marcada por un momento de tensión. En medio de la euforia por el empate de Enzo Fernández, uno de los participantes protagonizó un accidente que generó preocupación entre sus compañeros.
Video: el festejo por el gol de Enzo Fernández terminó con un accidente en Gran Hermano
La producción permitió que los participantes siguieran el partido de la Selección argentina sin romper el aislamiento, pero un inesperado episodio obligó a que la celebración cambiara por unos instantes de clima dentro de la casa.
Como ya había ocurrido durante el Mundial de 2022, la producción del reality permitió que los jugadores siguieran el encuentro de la Selección argentina sin romper el aislamiento que mantienen dentro de la casa.
El accidente durante la celebración
El momento de mayor emoción llegó con el gol de Enzo Fernández a los 85 minutos, que desató los festejos de todos los participantes.
En medio de la celebración, Emanuel Di Gioia se abalanzó sobre la mesa ratona y terminó rompiendo una jarra de vidrio. Los fragmentos quedaron esparcidos por el lugar e incluso cayeron sobre el concursante.
A pesar del susto, el incidente no pasó a mayores y el participante no necesitó recibir puntos de sutura ni ser trasladado para recibir atención médica.
Volverán a ver la final
Tras el partido frente a Inglaterra, la producción ya tiene previsto un nuevo encuentro para los participantes.
Este domingo volverán a reunirse en el living para seguir la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, en una transmisión exclusiva preparada para evitar que reciban información del exterior y preservar el aislamiento del programa.
El último eliminado del reality
Mientras tanto, Manu Ibero se convirtió en el último participante eliminado de Gran Hermano 2026 por decisión del público.
El concursante perdió el mano a mano frente a Luana Fernández, quien había quedado en el centro de la polémica tras ser acusada de robar dentro de la casa.