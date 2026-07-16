La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 sigue dejando imágenes que rápidamente se transforman en postales históricas. Una de ellas fue captada instantes antes del inicio del partido frente a Inglaterra y generó una inmediata comparación con Diego Armando Maradona en México 1986.
La foto de Messi que hizo recordar a Maradona en el Mundial de México 1986
Una imagen del sorteo de capitanes antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra se volvió viral por su similitud con una escena protagonizada por Diego Maradona hace 40 años.
El protagonista fue Lionel Messi, quien durante el sorteo de capitanes mantuvo una mirada fija sobre Harry Kane mientras el árbitro estadounidense Ismail Elfath lanzaba la moneda para definir el saque inicial.
Una imagen que recorrió las redes
La fotografía fue tomada por el fotógrafo peruano Andrés Lino y publicada en sus redes sociales. En pocas horas comenzó a viralizarse entre los hinchas argentinos por el parecido con una de las imágenes más recordadas del Mundial de 1986.
En la postal se observa a Messi con la mirada clavada sobre el capitán inglés, mientras Kane espera el resultado del sorteo. La escena despertó rápidamente comparaciones con otra que forma parte de la memoria futbolera argentina.
El recuerdo del Diego
La similitud remite al partido entre Argentina e Italia durante la fase de grupos del Mundial de México 1986. En aquella oportunidad, Diego Maradona protagonizó una imagen casi idéntica frente al capitán italiano Gaetano Scirea durante el sorteo previo al encuentro.
Con el paso de los años, esa fotografía se convirtió en una de las estampas más emblemáticas de aquella Copa del Mundo que terminó con la consagración de la Selección argentina en el estadio Azteca.
Una comparación inevitable
Tras la publicación de la imagen de Messi, las redes sociales se llenaron de comentarios destacando el paralelismo entre ambos momentos. Muchos usuarios señalaron que la escena parecía un homenaje involuntario al capitán argentino de 1986.
La coincidencia también se produce en un contexto especial: Argentina volvió a eliminar a Inglaterra en una instancia decisiva de un Mundial, exactamente cuatro décadas después del histórico partido en el que Maradona marcó la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo".