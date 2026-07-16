De Nueva York a Hollywood

Las lágrimas de Camila Morrone por la Selección y el inesperado guiño "albiceleste" de Reese Witherspoon

La actriz e hija de argentinos se quebró de emoción al celebrar el pase a la final en un bar de. El festejo sumó un impensado guiño "celeste y blanco" de la protagonista de Legalmente Rubia, quien este año visitó nuestro país.