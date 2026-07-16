l triunfo de la Selección argentina en las semifinales del Mundial de fútbol desató una ola de festejos globales que llegó hasta el corazón de Hollywood. En Nueva York, la actriz Camila Morrone no pudo contener las lágrimas al grito de "¡es un sentimiento!", mientras que la consagrada ganadora del Oscar, Reese Witherspoon, se sumó de manera sorpresiva a la celebración con un cariñoso gesto celeste y blanco en las redes sociales.
Las lágrimas de Camila Morrone por la Selección y el inesperado guiño "albiceleste" de Reese Witherspoon
La actriz e hija de argentinos se quebró de emoción al celebrar el pase a la final en un bar de. El festejo sumó un impensado guiño "celeste y blanco" de la protagonista de Legalmente Rubia, quien este año visitó nuestro país.
Euforia y lágrimas argentinas en Manhattan
La pasión por la "Scaloneta" no conoce de fronteras geográficas ni de alfombras rojas. Tras la clasificación de la Selección argentina a la gran final del Mundial 2026, la modelo y actriz estadounidense de raíces argentinas, Camila Morrone, conmovió a sus seguidores al compartir la intimidad de su festejo.
La ex pareja de Leonardo DiCaprio vivió el partido de semifinales en un bar típicamente argentino de la ciudad de Nueva York, rodeada de hinchas, camisetas y banderas. A través de su cuenta de Instagram, Morrone publicó videos y fotos donde se la ve visiblemente emocionada, llorando de felicidad por el logro del combinado nacional.
"¡ES UN SENTIMIENTO!!!!! 😭 😭 ¿Qué dije?!!!! ¡NOS VEMOS EN EL FINAL 🏆 ORGULLO EN LAS CALLES DE NUEVA YORK!!!! 🗽", escribió la actriz en su publicación, reflejando el desahogo de miles de compatriotas en el exterior.
El inesperado apoyo de una "rubia legalmente" argentina
Entre la catarata de comentarios y reacciones que inundaron el posteo de Morrone, hubo una interacción que rápidamente se volvió viral y captó la atención de los usuarios. Reese Witherspoon, la icónica protagonista de Legalmente rubia, dejó un sorpresivo mensaje de aliento para la Selección argentina.
La actriz y productora estadounidense comentó la publicación utilizando emojis de la bandera argentina y corazones celestes y blancos. El guiño no tardó en interpretarse como un claro respaldo al equipo sudamericano de cara a la final del certamen.
Un vínculo especial con nuestro país
Este gesto de afecto de Witherspoon hacia la Argentina no es un hecho aislado. A principios de este año, la galardonada intérprete eligió la Ciudad de Buenos Aires para una discreta pero muy comentada escapada turística con motivo de su cumpleaños número 50.
Durante su estadía en suelo argentino, Witherspoon recorrió puntos históricos como la Plaza de Mayo, la Casa Rosada y el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), además de disfrutar de la prestigiosa gastronomía local en el barrio de Recoleta. Aquella visita selló un cariño especial de la estrella de Hollywood por el país, el cual volvió a manifestarse públicamente en medio de la fiebre mundialista.