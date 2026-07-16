El histórico triunfo de la Selección Argentina por 2 a 1 frente a Inglaterra desató la locura colectiva y metió a la "Scaloneta" en una nueva final del mundo. De cara al trascendental duelo del próximo domingo ante España en Nueva Jersey, los fanáticos no solo especulan con la formación táctica que dispondrá Lionel Scaloni, sino también con los detalles del espectáculo de apertura. La gran incógnita que inunda las redes sociales y los medios es una sola: ¿quién será la voz argentina encargada de entonar las solemnes estrofas del Himno Nacional en la previa del partido?
Quiénes se perfilan para cantar el himno en la final del Mundial y el histórico show que prepara la FIFA
A horas del choque decisivo ante España en Nueva Jersey, la expectativa crece no solo por lo deportivo sino por el impactante despliegue artístico que tendrá la gran cita en el MetLife Stadium.
Aunque la organización del torneo mantiene un hermetismo absoluto y no hay confirmaciones oficiales sobre qué figura representará al país en el campo de juego, los hinchas y la prensa especializada ya barajan una serie de candidatos con argumentos muy sólidos para conmover a todo un país antes de que ruede la pelota.
El clamor por las voces femeninas: Lali, Tini y "La Sole"
La primera gran candidata es Lali Espósito. Apenas se consumó la clasificación, las redes sociales de la artista se inundaron de pedidos para "repetir la mística de Qatar 2022". En aquella histórica tarde de Lusail frente a Francia, Lali brilló con una emotiva interpretación del himno que culminó con Lionel Messi levantando la copa. Para los más cabuleros, su presencia en Nueva Jersey es casi una obligación reglamentaria y ya le ruegan que "le saque el polvo" al elegante vestido negro que lució en Doha.
Por su parte, Tini Stoessel asoma como otra opción natural de enorme peso. La estrella pop internacional ha seguido de cerca la campaña de la Selección en los estadios de Estados Unidos, mostrándose muy activa junto a la familia del mediocampista Rodrigo De Paul. Su descomunal proyección en el mercado norteamericano y global la posicionan de manera ideal para la transmisión oficial de la FIFA.
En una fibra mucho más emotiva y ligada a la tradición nacional aparece Soledad Pastorutti. "La Sole" es un auténtico símbolo para el plantel albiceleste: su clásico tema "Brindis" fue adoptado por los propios futbolistas como un himno íntimo durante las gestas de la Copa América y Qatar. Además de haber sido homenajeada en vida por la propia Conmebol frente a Messi, la santafesina ya cuenta con el antecedente de haber interpretado el Himno Nacional en eventos de gran relevancia futbolística, como la emotiva despedida de Maxi Rodríguez.
El rock nacional en la lista de deseos
Además de las tres grandes figuras que pican en punta en el debate digital, los fanáticos también proyectan alternativas vinculadas a la mística del rock nacional argentino. En ese lote de candidatos tradicionales e históricos aparecen nombres de enorme calibre:
- Andrés Ciro Martínez: el exlíder de Los Piojos es un abonado indiscutido de las previas mundialistas. Sus interpretaciones del himno con la armónica en los estadios de diferentes citas ecuménicas (incluyendo inolvidables momentos en el Mundial de Alemania 2006 y Qatar 2022) forman parte del folklore de los hinchas de la Selección.
- Andrés Calamaro: "El Salmón", con su inigualable lírica y su histórica cercanía al fútbol (y a la figura de Diego Armando Maradona), representa el pulso de la cultura popular argentina y sería una elección de enorme peso artístico y emotivo para la previa.
- Joaquín Levinton: el carismático líder de Turf, creador de melodías que las propias hinchadas de fútbol argentinas adaptaron como clásicos de tribuna, completa un listado de alternativas que garantizarían una impronta bien futbolera y rockera sobre el césped del MetLife Stadium.
- Pato Sardelli: el cantante y guitarrista de Airbag es otro de los nombres que genera fuerte consenso entre el público joven y rockero. Su virtuosismo instrumental y su enérgica impronta escénica, sumados a sus aplaudidas versiones del himno nacional con la guitarra eléctrica en diversos eventos deportivos masivos, lo posicionan como una opción moderna, potente y con la épica necesaria para una final del mundo
El mediotiempo: un show sin precedentes que cambiará las reglas de la FIFA
Más allá de quién sea la voz del himno patrio, la FIFA prepara un despliegue sin precedentes para el entretiempo de la gran final. Según reportó el prestigioso medio británico The Times, el organismo romperá con sus propias estructuras tradicionales y autorizará un descanso excepcional de 30 minutos (el doble de los 15 minutos habituales) para albergar un megashow musical de nivel global.
De acuerdo con las informaciones preliminares, el espectáculo artístico ocupará unos 11 minutos netos, mientras que los 19 restantes se destinarán al complejo montaje y desmontaje del escenario sobre el campo, además de permitir la correspondiente tanda publicitaria y el análisis televisivo de la primera mitad. El Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contempla la facultad del organismo de aplicar normas específicas para esta clase de eventos excepcionales, por lo que este entretiempo extendido pasará a la historia como el más largo y espectacular del fútbol asociado.
El "line-up" del show de medio tiempo promete ser un hito en la cultura pop. Están confirmadas las actuaciones de las leyendas mundiales Justin Bieber, Madonna y Shakira (quien además interpreta "Dai Dai", el himno oficial del certamen), junto al fenómeno surcoreano BTS. A este despliegue de estrellas se sumarán el artista de afrobeats Burna Boy, la dirección orquestal del prestigioso director venezolano Gustavo Dudamel y la participación especial de la agrupación coral PS 22 Chorus junto a Coldplay.
El próximo domingo, cuando el reloj marque la hora señalada en Nueva Jersey, el misterio sobre las voces argentinas quedará finalmente develado para dar paso a la máxima fiesta del fútbol y la música mundial.