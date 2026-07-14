Shakira volvió a posicionarse en lo más alto de la escena musical internacional. Su canción mundialista “Dai Dai”, realizada en colaboración con Burna Boy, alcanzó el primer puesto global de la lista Billboard 200 y se convirtió en el tema más reproducido en distintas plataformas digitales.
El nuevo récord de Shakira con “Dai Dai” antes de la final del Mundial 2026
La artista colombiana celebró el éxito del tema junto a Burna Boy, que se convirtió en uno de los grandes fenómenos musicales que se convirtió en el tema más reproducido en distintas plataformas digitales.
Este logro se suma al primer lugar conseguido en el Top Global de Spotify y al liderazgo en el ranking Billboard 200 que no contempla a Estados Unidos.
La cantante colombiana compartió en sus redes sociales el momento en el que recibió la noticia y mostró su celebración junto a su equipo de trabajo. En el video, comunicó que la canción había logrado conquistar los principales rankings musicales.
Shakira festejó el nuevo récord
Tras conocer la noticia, la artista agradeció nuevamente a sus fanáticos por el apoyo y por las reproducciones que llevaron a “Dai Dai” hasta los primeros puestos de los listados internacionales.
El reconocimiento llega en una etapa destacada para la cantante, que actualmente continúa con su gira “Las mujeres ya no lloran World Tour” por Estados Unidos y, además, tiene una participación relevante dentro de las actividades relacionadas con el Mundial 2026.
Con este nuevo resultado, Shakira suma otro capítulo a una trayectoria marcada por éxitos internacionales y por una fuerte presencia en eventos deportivos de alcance mundial.
Show de medio tiempo de la final
La cantante colombiana también será una de las figuras principales del espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026, que se realizará por primera vez en la historia del torneo.
El partido decisivo se disputará el próximo 19 de julio en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey, donde la FIFA prepara un show especial para el cierre de la competencia.
El espectáculo estará encabezado por Chris Martin, quien junto a Global Citizen reunió a diferentes artistas internacionales con el objetivo de representar la unidad y la diversidad cultural.
Los artistas confirmados
Entre los nombres anunciados para participar del show aparecen Shakira, Justin Bieber, Madonna, BTS, Gustavo Dudamel y el coro PS22, además de una participación especial de Coldplay.
La presencia de grandes figuras de la música mundial forma parte de la propuesta para acompañar la primera edición de un espectáculo de medio tiempo durante una final de la Copa del Mundo.
Mientras tanto, Shakira continúa celebrando el impacto de “Dai Dai”, una canción que logró ubicarse entre las más escuchadas y que refuerza su protagonismo internacional durante el Mundial 2026.