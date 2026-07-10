En plena efervescencia por los cuartos de final del Mundial 2026, el mundo de la música y el fútbol volvieron a cruzarse de manera inesperada. La multipremiada cantante colombiana Shakira utilizó sus plataformas digitales para revelar un dato inédito e íntimo sobre la trastienda de "Dai Dai", el himno oficial de la máxima cita ecuménica que interpreta junto al nigeriano Burna Boy. En un video que causó furor entre sus millones de seguidores, la artista confesó que el astro francés Kylian Mbappé tuvo un rol fundamental en el nacimiento audiovisual de su nuevo éxito internacional.
Shakira contó un curioso dato sobre su relación con Kylian Mbappé
La cantante colombiana reveló que el futbolista francés tuvo un papel clave en su más reciente videoclip, destacando su disposición y agradecimiento hacia él.
La revelación de la barranquillera
Fiel a su histórico lazo con las Copas del Mundo —que ya incluye éxitos imborrables como "Hips Don't Lie" (2006), "Waka Waka" (2010) y "La La La" (2014)—, Shakira sorprendió al revelar la gran predisposición que tuvo el "10" de la selección de Francia para formar parte de la promoción del tema oficial.
"Dato curioso: ¿Sabían que el primer jugador que aceptó participar en mi video de Dai Dai fue Mbappé? Kylian, te estaré eternamente agradecida. Muchísimas gracias", manifestó abiertamente la cantante, dejando al descubierto un gesto de complicidad que no se conocía de las instancias previas al inicio del campeonato que se desarrolla en Norteamérica. Además, la vocalista aprovechó la oportunidad para enviarle sus mejores deseos en el certamen deportivo y agradecer el constante cariño que el público francés le brinda históricamente a su obra musical.
Alerta en Francia por la salud de su estrella
La declaración de afecto de Shakira coincidió de manera directa con horas de extrema tensión y dramatismo para todo el pueblo galo. Durante el encuentro de cuartos de final donde Francia logró sellar su boleto a las semifinales tras derrotar cómodamente por 2-0 a Marruecos, Mbappé encendió las alarmas de máxima preocupación en el banco comandado por Didier Deschamps.
Faltando pocos minutos para el pitazo final en el estadio de Boston, el flamante delantero del Real Madrid debió retirarse del campo de juego tras sufrir una durísima y vehemente entrada desde atrás por parte del defensor marroquí Sofyan Diop. La imagen de la transmisión oficial congeló el corazón de los hinchas franceses al mostrar al atacante sentado en el banco de relevos con una abultada bolsa de hielo sujeta con cinta adhesiva sobre su tobillo derecho, desatando el temor a un esguince grave o lesión ligamentaria que lo marginara de la recta final de la competencia.
Un alivio que devuelve la sonrisa
Pese al pánico inicial que sobrevoló el recinto, el panorama cambió drásticamente a medida que los futbolistas se fundieron en los festejos posteriores dentro de la cancha. Para la tranquilidad del cuerpo técnico y los fanáticos de Les Bleus, se observó a Mbappé caminando con total normalidad, sin signos de renguera, e incluso saltando de manera eufórica junto al resto de sus compañeros en la intimidad del vestuario.
Todo indica que la inmediata intervención de los médicos y la colocación temprana de hielo redujeron el proceso inflamatorio del traumatismo propinado por Diop. De esta manera, aunque la evolución del futbolista será minuciosamente monitoreada durante las próximas 48 horas, Francia respira aliviada: su máxima figura y actual goleador del torneo terminó golpeada, pero el gran sueño de retener la corona sigue marchando con su capitán plenamente de pie.