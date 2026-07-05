Solidaridad internacional

Shakira anunció una gran donación para Venezuela y pidió apoyo a líderes mundiales

La cantante colombiana informó que el Fondo para la Educación FIFA Global Citizen destinará medio millón de dólares para asistir a niños afectados por los terremotos que golpearon a Venezuela. Además, convocó a mandatarios y ciudadanos a sumarse a la campaña para acelerar la recuperación del sistema educativo.