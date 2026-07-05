La emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio continúa movilizando gestos de solidaridad en distintos países.
Shakira anunció una gran donación para Venezuela y pidió apoyo a líderes mundiales
La cantante colombiana informó que el Fondo para la Educación FIFA Global Citizen destinará medio millón de dólares para asistir a niños afectados por los terremotos que golpearon a Venezuela. Además, convocó a mandatarios y ciudadanos a sumarse a la campaña para acelerar la recuperación del sistema educativo.
En ese contexto, la cantante colombiana Shakira anunció que el Fondo para la Educación FIFA Global Citizen, del que forma parte como colaboradora y miembro de su consejo asesor, destinará 500.000 dólares para apoyar a organizaciones que trabajan con niños cuya educación se vio interrumpida por la catástrofe.
Un aporte destinado a recuperar la educación tras la tragedia
El anuncio fue realizado por Shakira mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, donde explicó que los recursos estarán dirigidos a organizaciones que desarrollan tareas en las zonas afectadas por los sismos y que trabajan para que miles de niños puedan regresar a las aulas.
En su mensaje, la artista sostuvo que millones de chicos en el mundo aún crecen sin acceso pleno a la educación y señaló que la situación en Venezuela agravó ese problema como consecuencia de la destrucción provocada por los terremotos.
La cantante precisó que el dinero será canalizado a través del Fondo para la Educación FIFA Global Citizen y que las organizaciones locales podrán presentar proyectos para acceder al financiamiento. El objetivo es contribuir a la reconstrucción de espacios educativos, apoyar a docentes y garantizar que los estudiantes recuperen el acceso a la enseñanza lo antes posible.
La iniciativa se enmarca en una campaña internacional que busca minimizar el impacto que las catástrofes naturales tienen sobre la educación infantil.
Desde el fondo impulsado por la FIFA y Global Citizen consideran que el regreso a las escuelas constituye una herramienta clave para ofrecer estabilidad, protección y contención emocional a los menores afectados por desastres de gran magnitud.
Los terremotos ocurridos en Venezuela dejaron miles de víctimas fatales, decenas de miles de heridos y una extensa destrucción de viviendas, escuelas, hospitales e infraestructura básica, lo que obligó a suspender las clases en numerosas localidades mientras continúan las tareas de asistencia y reconstrucción.
El llamado a mandatarios y a la comunidad internacional
Además de confirmar la donación, Shakira aprovechó su mensaje para pedir que otros gobiernos se sumen al esfuerzo económico destinado a la recuperación educativa del país.
La cantante destacó que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, ya manifestó su respaldo a la campaña e invitó públicamente al primer ministro de Portugal, Luís Montenegro; al presidente de Francia, Emmanuel Macron; y al canciller de Alemania, Friedrich Merz, a impulsar nuevos recursos para la recuperación del sistema educativo venezolano.
En el mismo mensaje también convocó a la ciudadanía a colaborar con la iniciativa. "Si crees que todos los niños merecen la oportunidad de soñar, únete a este esfuerzo", expresó la artista al invitar a realizar aportes para ampliar el alcance del programa.
La campaña prevé que las organizaciones venezolanas especializadas en asistencia educativa puedan solicitar financiamiento para reparar escuelas, adquirir materiales, garantizar condiciones adecuadas para el dictado de clases y brindar acompañamiento a docentes y estudiantes afectados por la emergencia.
El gesto solidario de Shakira se suma a otras iniciativas impulsadas por figuras públicas y organismos internacionales desde que ocurrieron los terremotos.
En los últimos días también se anunciaron campañas encabezadas por organizaciones humanitarias y artistas para recaudar fondos destinados a cubrir necesidades básicas como alimentación, atención sanitaria, agua potable y refugio para las familias damnificadas.
La cantante colombiana mantiene desde hace años una activa participación en proyectos vinculados con la educación infantil a través de distintas fundaciones e iniciativas internacionales.
En esta oportunidad decidió orientar ese trabajo hacia Venezuela, donde la reconstrucción del sistema educativo aparece como uno de los principales desafíos una vez superada la etapa inicial de rescate y asistencia.
Mientras continúan las tareas de recuperación en las regiones afectadas, organismos internacionales advierten que garantizar el regreso de los niños a las escuelas será fundamental para restablecer la vida cotidiana de las comunidades y reducir el impacto social que dejó uno de los desastres naturales más graves registrados en el país en las últimas décadas.