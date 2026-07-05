Crisis sanitaria

Venezuela enfrenta riesgo de epidemias tras los sismos

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud advirtieron que las condiciones generadas por los terremotos del 24 de junio favorecen la aparición de brotes de enfermedades infecciosas. La baja cobertura de vacunación, el hacinamiento en refugios y el deterioro del sistema sanitario agravan el escenario.