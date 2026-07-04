La magnitud de la catástrofe que golpeó a Venezuela el pasado 4 de junio sigue escalando a niveles dramáticos. Este sábado por la tarde, las autoridades gubernamentales emitieron un nuevo reporte oficial que eleva a 2.954 la cifra de muertos provocados por los dos feroces terremotos que sacudieron los cimientos del país. La actualización de los datos refleja no sólo la violencia del fenómeno natural, sino la compleja situación humanitaria que se vive en las principales ciudades afectadas.
Ya son casi 3.000 los muertos por el doble terremoto en Venezuela
A exactamente un mes del devastador doble sismo de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió al país caribeño, el gobierno actualizó el trágico balance de víctimas. Hay más de 16.500 heridos y unas 16.000 personas quedaron en la calle tras el colapso masivo de infraestructura.
Según el informe difundido por el Ejecutivo venezolano, el total de heridos ya alcanza las 16.592 personas, mientras que el drama habitacional se profundiza de manera alarmante: al menos 16.000 ciudadanos perdieron por completo sus hogares, quedando a la intemperie y bajo asistencia estatal y de organismos de solidaridad internacional.
Infraestructura en ruinas y el mapa del impacto
El violento movimiento tectónico derribó por completo más de 800 edificios en distintos puntos del territorio, concentrando el mayor nivel de destrucción en la zona del litoral central.
La encargada de trazar el crudo panorama ante la prensa internacional fue la presidenta Delcy Rodríguez, quien detalló la distribución del colapso edilicio a través de la televisora estatal en Caracas. El balance de estructuras completamente destruidas incluye:
- 1 edificio en Tucacas (región noroeste).
- 180 edificios en La Guaira (litoral central).
- 5 edificios en la capital, Caracas.
- 3 edificios en Chacao (zona metropolitana de Caracas).
Una carrera contra el tiempo: la fase de rescate no se cierra
A pesar del tiempo transcurrido desde el día de la tragedia, el foco principal de las operaciones sigue puesto en encontrar señales de vida bajo las toneladas de hormigón armado. Actualmente, unos 19.000 funcionarios —entre civiles, rescatistas especializados y personal militar— se encuentran desplegados en las zonas de desastre, coordinando tareas conjuntas con los sectores público y privado, y canalizando la ayuda humanitaria enviada por la comunidad internacional.
'No hemos cerrado la fase de búsqueda y rescate; donde sepamos que hay gente viva, sigue la etapa de búsqueda y rescate, no vamos a descansar', afirmó Rodríguez de manera tajante en diálogo con los medios, tras confirmar que hasta la fecha se logró rescatar con vida a 6.462 personas de entre los escombros.
El panorama sigue siendo de extrema reserva y dolor. Con miles de familias refugiadas en campamentos temporales y hospitales colapsados por la demanda sanitaria, el pueblo venezolano enfrenta uno de los desafíos de reconstrucción más severos de su historia reciente, bajo la mirada atenta y la solidaridad de toda la región.