Tragedia en Venezuela

Ya son casi 3.000 los muertos por el doble terremoto en Venezuela

A exactamente un mes del devastador doble sismo de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió al país caribeño, el gobierno actualizó el trágico balance de víctimas. Hay más de 16.500 heridos y unas 16.000 personas quedaron en la calle tras el colapso masivo de infraestructura.