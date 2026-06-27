Moda mundialista

Shakira revoluciona las redes bailando con las camisetas de la Copa del Mundo 2026

La artista colombiana volvió a posicionarse en el centro de la escena global. A través de un reciente video en sus redes sociales, lució prendas exclusivas confeccionadas a partir de las camisetas de las selecciones participantes, consolidando el impacto de su hit 'Dai Dai' y uniendo de manera perfecta el diseño de autor, la identidad latina y el fervor deportivo.