Shakira lo hizo de nuevo. En pleno Copa Mundial de la FIFA 2026, la artista colombiana revolucionó las redes sociales en las últimas horas tras publicar un nuevo e impactante reel para promocionar su éxito "Dai Dai".
Shakira revoluciona las redes bailando con las camisetas de la Copa del Mundo 2026
La artista colombiana volvió a posicionarse en el centro de la escena global. A través de un reciente video en sus redes sociales, lució prendas exclusivas confeccionadas a partir de las camisetas de las selecciones participantes, consolidando el impacto de su hit 'Dai Dai' y uniendo de manera perfecta el diseño de autor, la identidad latina y el fervor deportivo.
En el video, que rápidamente se volvió viral y cosechó millones de interacciones, la cantante captó la atención del planeta fútbol al posar utilizando ingeniosos diseños confeccionados a partir de las camisetas oficiales de varias selecciones que competirán en el certamen norteamericano, incluyendo, como no podía ser de otra manera, la de su Colombia natal.
El fragmento audiovisual, que tiene como cortina musical el contagioso ritmo de su más reciente lanzamiento de cara a la cita máxima en Estados Unidos, México y Canadá, muestra a la barranquillera luciendo prendas personalizadas que reinterpretan la indumentaria deportiva.
El diseño que más suspiros e interacciones se llevó entre el público latinoamericano fue un corset o top confeccionado directamente con los colores y el escudo de la selección cafetera, dejando en claro que el sentido de pertenencia y las raíces siguen intactos en cada una de sus apariciones globales.
La banda sonora de una era
La elección de las camisetas no es un detalle menor ni una simple estrategia estética. Se da en un momento clave: "Dai Dai" viene escalando posiciones de manera vertiginosa en los charts internacionales y promete meterse de lleno en el selecto grupo de himnos mundialistas que la propia Shakira supo liderar en el pasado con "Hips Don't Lie" (Alemania 2006), "Waka Waka" (Sudáfrica 2010) y "La La La" (Brasil 2014).
Fuentes cercanas a la industria y el análisis del comportamiento en plataformas como Instagram y TikTok confirman que este tipo de contenidos que mezclan la identidad nacional, el fútbol y la música pop generan un engagement inmediato en la audiencia. Para la comunidad hispanohablante, ver a la máxima referente de la música latina vestir la camiseta de su país en la antesala del torneo ecuménico representa un empujón anímico y un motivo de orgullo que trasciende lo estrictamente musical.
El sonido de la Copa en las calles santafesinas
Mientras los combinados nacionales disputan cada punto de esta histórica cita ecuménica, el impacto de la barranquillera trasciende las fronteras norteamericanas y se vive con intensidad en cada rincón. Con este movimiento estratégico, Shakira no sólo ratifica su vigencia absoluta, sino que se consolida definitivamente como la figura artística más asociada a la mística de los Mundiales de la FIFA en las últimas dos décadas.
La expectativa por sus posibles apariciones en los eventos de clausura sigue creciendo minuto a minuto, mientras "Dai Dai" ya suena en continuado en las radios santafesinas, musicalizando las juntadas frente a la pantalla, las discusiones de café sobre los favoritos del torneo y el día a día de una ciudad que, como siempre, vive el fútbol con una pasión inigualable.