La Selección de Colombia se convirtió en el último equipo sudamericano eliminado de la Copa del Mundo 2026, dejando fuera a Argentina, que continúa en competencia por el título. El conjunto colombiano se despidió del torneo luego de caer ante Suiza en una definición por penales.
Shakira lamentó la eliminación de Colombia del Mundial 2026 tras la derrota ante Suiza
La cantante expresó su orgullo por el equipo colombiano y destacó la entrega de los jugadores tras una eliminación que dejó tristeza entre sus seguidores.
El partido terminó con una ajustada tanda desde los doce pasos, donde Luis Díaz convirtió el penal de Colombia, pero Rubén Vargas anotó el disparo definitivo para sellar el triunfo suizo por 4-3. Con este resultado, Suiza avanzó a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará a Argentina por un lugar en las semifinales.
La eliminación
Entre los millones de aficionados que lamentaron la despedida del equipo colombiano estuvo la cantante internacional Shakira, quien compartió un mensaje en sus redes sociales para respaldar a la selección y destacar el esfuerzo realizado durante el torneo.
“Mi selección ha jugado este Mundial con una entrega que nos enorgullece a todos”, expresó la artista, al tiempo que remarcó el compromiso de los futbolistas pese al resultado adverso.
“Lo hemos dado todo y está claro que Dios no se mete en el fútbol, porque si no, habríamos pasado a cuartos”, agregó Shakira al referirse a la eliminación.
El mensaje de apoyo
La cantante también se refirió a la imagen de los futbolistas colombianos tras el final del encuentro, especialmente a las lágrimas de Luis Díaz luego de la derrota.
“Esas lágrimas de nuestro Lucho Díaz son las lágrimas de cada uno de nosotros, los colombianos, que gritamos, nos emocionamos, cantamos y celebramos cada paso de nuestra selección”, escribió.
Además, destacó la entrega del plantel y agradeció el esfuerzo realizado durante la competencia: “Quiero agradecerle con todo mi corazón a este equipo de luchadores que nos ha representado tan bien y nos ha hecho sentir tan orgullosos”.
“Los amo”, concluyó la artista.
Figura del Mundial 2026
Durante la Copa del Mundo 2026, Shakira se mantuvo cercana al torneo. La cantante interpretó la canción oficial de FIFA “Dai Dai”, que logró posicionarse entre los primeros lugares de popularidad, y también asistió a varios encuentros acompañada por sus hijos.
Cuando no estuvo presente en los estadios, la artista mostró su apoyo a través de sus redes sociales, donde siguió de cerca la participación de distintas selecciones y compartió mensajes de aliento durante el campeonato.