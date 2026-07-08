#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Junto a Shakira y Madonna

Justin Bieber se suma al masivo show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

La FIFA y Global Citizen confirmaron al cantante canadiense como coestrella del evento que se realizará el 19 de julio en Nueva York. El espectáculo, que también contará con BTS y Coldplay, recaudará fondos para la educación infantil a nivel global.

Justin Bieber se suma al masivo show de medio tiempo de la final del Mundial. Foto: Reuters.Justin Bieber se suma al masivo show de medio tiempo de la final del Mundial. Foto: Reuters.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

A pocos días del cierre del torneo más importante del fútbol global, la expectativa no solo está puesta en lo deportivo sino también en el plano del entretenimiento. La FIFA y la organización Global Citizen anunciaron de manera oficial que el cantante canadiense Justin Bieber se unirá al histórico espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026.

Con esta confirmación, Bieber compartirá el escenario principal con un listado de estrellas de calibre internacional que incluye a Madonna, Shakira y la agrupación de K-pop BTS. El megaevento se desarrollará el próximo domingo 19 de julio en el Estadio New York New Jersey, bajo la producción conjunta de Global Citizen, Live Nation y la productora Done+Dusted.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se mostró "orgulloso" de incorporar al intérprete pop a la grilla y remarcó que el show tendrá un fuerte componente benéfico. Todo lo recaudado se destinará al Fondo de Educación FIFA Global Citizen, una iniciativa que busca expandir el acceso a la escolaridad de calidad y a las escuelas de fútbol infantil.

Hasta la fecha, la campaña lleva recaudados 50 millones de dólares, impulsada en parte por la decisión de donar un dólar por cada entrada vendida a lo largo de la Copa del Mundo.

Mirá tambiénShakira, Madonna y BTS actuarán en el show del entretiempo de la final del Mundial 2026

Una grilla multicultural

El show del entretiempo promete ser uno de los más ambiciosos de la historia de los mundiales. Además de los cabezas de cartel, el comunicado ratificó la presencia del artista nigeriano Burna Boy, quien interpretará junto a Shakira "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026.

La propuesta artística se completará con la participación del prestigioso director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, la banda británica Coldplay —que se presentará en colaboración con el reconocido coro infantil escolar PS22— y las apariciones especiales de los populares personajes de Sesame Street (Plaza Sésamo) y The Muppets, orientadas a reforzar el mensaje de concientización sobre las infancias vulnerables.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Show
Shakira

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro