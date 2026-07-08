A pocos días del cierre del torneo más importante del fútbol global, la expectativa no solo está puesta en lo deportivo sino también en el plano del entretenimiento. La FIFA y la organización Global Citizen anunciaron de manera oficial que el cantante canadiense Justin Bieber se unirá al histórico espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026.
Justin Bieber se suma al masivo show de medio tiempo de la final del Mundial 2026
La FIFA y Global Citizen confirmaron al cantante canadiense como coestrella del evento que se realizará el 19 de julio en Nueva York. El espectáculo, que también contará con BTS y Coldplay, recaudará fondos para la educación infantil a nivel global.
Con esta confirmación, Bieber compartirá el escenario principal con un listado de estrellas de calibre internacional que incluye a Madonna, Shakira y la agrupación de K-pop BTS. El megaevento se desarrollará el próximo domingo 19 de julio en el Estadio New York New Jersey, bajo la producción conjunta de Global Citizen, Live Nation y la productora Done+Dusted.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se mostró "orgulloso" de incorporar al intérprete pop a la grilla y remarcó que el show tendrá un fuerte componente benéfico. Todo lo recaudado se destinará al Fondo de Educación FIFA Global Citizen, una iniciativa que busca expandir el acceso a la escolaridad de calidad y a las escuelas de fútbol infantil.
Hasta la fecha, la campaña lleva recaudados 50 millones de dólares, impulsada en parte por la decisión de donar un dólar por cada entrada vendida a lo largo de la Copa del Mundo.
Una grilla multicultural
El show del entretiempo promete ser uno de los más ambiciosos de la historia de los mundiales. Además de los cabezas de cartel, el comunicado ratificó la presencia del artista nigeriano Burna Boy, quien interpretará junto a Shakira "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026.
La propuesta artística se completará con la participación del prestigioso director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, la banda británica Coldplay —que se presentará en colaboración con el reconocido coro infantil escolar PS22— y las apariciones especiales de los populares personajes de Sesame Street (Plaza Sésamo) y The Muppets, orientadas a reforzar el mensaje de concientización sobre las infancias vulnerables.