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Maximiliano Pullaro
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En el radar de la FIFA

Justin Bieber podría sumarse al show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

Su eventual participación se integraría a una producción de gran escala ya anunciada con artistas como BTS, Shakira y Madonna, en una puesta en escena inédita dentro de este tipo de evento deportivo.

Justin Bieber se sumaría al show de mediotiempo de la final del Mundial. Crédito: REUTERS.Justin Bieber se sumaría al show de mediotiempo de la final del Mundial. Crédito: REUTERS.
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Una fuerte versión comenzó a circular en las últimas horas en el mundo del espectáculo y el deporte: Justin Bieber sería considerado por la FIFA para sumarse al show de medio tiempo de la final de la Copa Mundial, que se disputará el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El cantante canadiense se sumaría a una grilla ya integrada por figuras como BTS, Shakira y Madonna.

De acuerdo con la información difundida por distintos medios internacionales, entre ellos TMZ y HITSDD, los directivos de la FIFA evalúan ampliar el line-up del espectáculo con más artistas de primer nivel. Aunque por el momento no existe confirmación oficial, se espera que el anuncio pueda concretarse en el corto plazo.

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Show sin precedentes

La final del Mundial 2026 marcará un cambio histórico en la organización del evento deportivo más importante del planeta. Por primera vez, la FIFA incluirá un espectáculo de medio tiempo al estilo de otros grandes eventos internacionales, con una producción musical de gran escala.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Shakira performs during the opening ceremony before the match REUTERS/Kai Pfaffenbach TPX IMAGES OF THE DAYShakira, Madonna y BTS cantarán en el primer show de mediotiempo.

El show principal ya tiene confirmados a Shakira, Madonna y la banda surcoreana BTS, en lo que promete ser una de las presentaciones más vistas del año. La iniciativa estará a cargo de Chris Martin, líder de Coldplay, en colaboración con la organización Global Citizen.

El objetivo del espectáculo no será solo musical, sino también solidario, ya que buscará recaudar fondos destinados a proyectos educativos y de acceso al fútbol para niños en distintas partes del mundo.

Justin Bieber en el radar de la FIFA

La posible incorporación de Justin Bieber se conoció luego de su participación en actividades vinculadas a la apertura del torneo. El artista canadiense, junto a su esposa Hailey, asistió a la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA en Inglewood, California, donde se desarrolló el partido entre Estados Unidos y Paraguay.

Ese mismo día, Bieber también ofreció un concierto íntimo exclusivo para invitados VIP, en el que interpretó el tema “Yukon”. Su presencia en estos eventos alimentó las versiones sobre un eventual vínculo más directo con el show de la final.

FILE PHOTO: Justin Bieber performs at Z100's Jingle Ball in Manhattan, New York, U.S., December 9, 2016. REUTERS/Andrew Kelly/File PhotoEl canadiense integraría la lista con los ya anunciados BTS, Shakira y Madonna.

El posible line-up

El espectáculo de medio tiempo ya genera expectativa global por la combinación de artistas confirmados y posibles incorporaciones. La producción busca reunir figuras de distintos géneros y regiones para alcanzar una audiencia masiva.

  • Shakira, referente del pop latino con presencia histórica en eventos deportivos
  • Madonna, ícono global de la música pop con décadas de trayectoria
  • BTS, una de las bandas más influyentes del K-pop a nivel mundial
  • Justin Bieber, en evaluación para sumarse al espectáculo
  • Producción a cargo de Chris Martin en colaboración con Global Citizen
  • Evento con enfoque solidario y recaudación para proyectos educativos

La combinación de estos nombres posiciona al show como uno de los eventos musicales más ambiciosos asociados a una final de Copa del Mundo.

Un evento con impacto global

La FIFA busca que el espectáculo de medio tiempo tenga un alcance similar al de otros grandes eventos deportivos internacionales, integrando música, entretenimiento y una causa social. La idea es transformar la final del Mundial en un evento que trascienda lo deportivo y se convierta en una experiencia global de entretenimiento.

En este contexto, la posible suma de Justin Bieber refuerza la estrategia de reunir artistas con enorme impacto mediático y presencia en plataformas digitales, capaces de atraer audiencias de distintas generaciones y regiones del mundo.

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