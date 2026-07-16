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Harry Kane rompió el silencio tras la eliminación: "No hay palabras para este vacío"

El capitán de Inglaterra publicó una emotiva carta luego de la derrota ante la Selección argentina en las semifinales. Agradeció el apoyo de los hinchas y prometió que el equipo volverá a intentarlo.

Harry Kane publicó una carta tras la eliminación de Inglaterra ante Argentina. Foto: ReutersHarry Kane publicó una carta tras la eliminación de Inglaterra ante Argentina. Foto: Reuters
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La eliminación frente a la Selección argentina en las semifinales del Mundial 2026 dejó una profunda desilusión en Inglaterra. Horas después de la derrota por 2 a 1 en Atlanta, Harry Kane compartió una emotiva carta en sus redes sociales, donde expresó el dolor del plantel y dejó un mensaje para los hinchas.

"No hay palabras para este vacío"

El goleador y capitán de los Three Lions confesó que aún le cuesta asimilar la derrota. "No hay palabras lo suficientemente grandes en este momento para superar este vacío en el estómago", escribió en su cuenta de X.

"Estábamos cerca, realmente cerca de otra final, pero no fue suficiente. Hemos dado todo durante estas últimas siete semanas y quedarnos cortos es difícil de aceptar", agregó el delantero del Bayern Múnich.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 15, 2026 England's Harry Kane, Dan Burn and Jude Bellingham look dejected after Argentina's Lautaro Martinez scores their second goal REUTERS/Dylan MartinezEl capitán inglés agradeció el apoyo de los hinchas después de la semifinal. Foto: Reuters

Autocrítica y orgullo

Kane también reflexionó sobre el recorrido de Inglaterra en los últimos años y reconoció que el equipo volvió a quedarse a las puertas de una definición importante.

"Sé que las expectativas son altas y con razón. Hemos estado tocando a la puerta durante ocho años, pero otra vez nos faltó esa pieza final del rompecabezas. Tenemos que procesarlo y encontrar la manera de mejorar", señaló.

Al mismo tiempo, destacó el esfuerzo del plantel durante toda la Copa del Mundo. "Estoy muy orgulloso de los chicos y de lo que mostramos durante este torneo. Superamos partidos difíciles y escenarios muy exigentes", expresó.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 15, 2026 England's Harry Kane looks dejected after Argentina's Lautaro Martinez scores their second goal IMAGN IMAGES via Reuters/Brett DavisKane aseguró que Inglaterra seguirá luchando por conquistar un gran título. Foto: Reuters

El mensaje para los hinchas

En el tramo final de la carta, Kane agradeció el acompañamiento recibido tanto en los estadios como desde Inglaterra y aseguró que esta generación seguirá persiguiendo el objetivo de conquistar un gran título.

"Ir por la gloria no siempre significa conseguirla. Hay que luchar, recibir golpes, levantarse y volver a intentarlo. Eso es lo que haremos, porque no hay otra manera que seguir creyendo y seguir empujando", afirmó.

El delantero cerró con un reconocimiento al grupo y al cuerpo técnico: "Gracias a cada hincha que viajó y a quienes alentaron desde casa. Gracias a mis compañeros y al staff por todo lo que dieron. Gane o pierda, aprendemos y volvemos a intentarlo".

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