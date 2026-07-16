El estado físico de Lamine Yamal encendió las alarmas en España a solo tres días de la final del Mundial 2026 frente a la Selección argentina. El delantero de 19 años no trabajó a la par del grupo durante el primer entrenamiento en Nueva Jersey y apareció con un vendaje en el muslo izquierdo.
España cruza los dedos: Lamine Yamal no entrenó con el grupo antes de la final
La principal figura de la selección española realizó tareas aparte en la primera práctica en Nueva Jersey tras el golpe sufrido ante Francia. Pedro Porro también trabajó de manera diferenciada.
Un entrenamiento con cuidados
Durante los 15 minutos abiertos a la prensa, Yamal participó del calentamiento junto a sus compañeros, pero luego se apartó del grupo. En lugar de los habituales rondos, realizó ejercicios de elongación y recuperación sobre colchonetas y con rodillos, bajo la supervisión del cuerpo médico.
El atacante arrastra una molestia producto del fuerte golpe que recibió en la semifinal frente a Francia, una acción que derivó en el penal con el que España abrió el marcador en el triunfo por 2 a 0. Según medios españoles, el tratamiento comenzó apenas finalizó ese encuentro.
Optimismo en la Roja
Desde la Federación Española transmitieron tranquilidad y aseguran que la decisión responde a una gestión de cargas para evitar riesgos antes de la definición. Incluso, confían en que Yamal pueda reincorporarse con normalidad a los entrenamientos durante las próximas prácticas.
El diario MARCA informó que no existe preocupación por la evolución del futbolista, mientras que La Vanguardia señaló que el delantero abandonó el estadio de Dallas con una visible cojera y que durante la práctica volvió a tocarse varias veces la zona afectada.
Otra baja parcial
El lateral derecho Pedro Porro también realizó trabajos diferenciados debido a una sobrecarga muscular. Sin embargo, su situación quedó relegada por la atención que despertó el estado de Yamal, considerado la principal figura del conjunto dirigido por Luis de la Fuente.
España tendrá dos entrenamientos más antes de la final del domingo en el MetLife Stadium, donde el cuerpo técnico evaluará la evolución de ambos futbolistas antes de definir el equipo que enfrentará a la Argentina.