La fiebre mundialista por la clasificación de la Selección Argentina a la gran final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 no conoce fronteras, límites ni... dimensiones reales. Tras la épica victoria albiceleste por 2 a 1 frente a Inglaterra en Atlanta, el planeta entero se sumó a las celebraciones, pero nadie esperaba que la máxima diva del pop mundial, Madonna, fuera la encargada de desatar un delirio total en las plataformas digitales.
Madonna sorprendió a todos y viralizó un desopilante video de la Selección Argentina
La icónica “Reina del Pop” dejó sin palabras a sus millones de seguidores al compartir en sus redes sociales un bizarro e hilarante clip creado con Inteligencia Artificial que tiene como protagonistas a Lionel Messi, Lionel Scaloni y hasta al mismísimo Claudio "Chiqui" Tapia celebrando el pase a la final del Mundial 2026.
La estrella estadounidense sorprendió por completo a su comunidad al subir a sus historias oficiales de Instagram un desopilante video de animación digital y estética bizarra creado a través de Inteligencia Artificial (IA). En el clip, que rápidamente acumuló millones de reproducciones y se transformó en tendencia global, se puede ver a las versiones animadas de los campeones del mundo festejando de una manera sumamente particular.
Pasos prohibidos, paños menores y el "Chiqui" Tapia de fondo
El insólito metraje recrea la intimidad del vestuario argentino tras conseguir el pasaje definitivo al duelo por el título ante España. Sin embargo, la recreación digital no escatima en locura: se observa a los futbolistas de la Scaloneta en paños menores, bailando desaforadamente sobre los bancos y arrojándose agua.
Para sumarle mística a la escena, la música elegida por la diva para musicalizar el desenfreno cibernético de Lionel Messi y sus compañeros fue su clásico hit bailable de discoteca, "Danceteria". Las risas de los hinchas estallaron por completo en las redes cuando, en medio de la coreografía virtual y los saltos, emerge la figura del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, tentado de la risa y sumándose al descontrolado baile digital.
La reacción de los hinchas en medio de la expectativa
Mientras el plantel real comandado por Lionel Scaloni se concentra en Nueva Jersey de cara a lo que será la esperadísima final mundialista del próximo domingo 19 de julio frente a España, sus alter egos cibernéticos ya se consagraron como los reyes absolutos de la pista de baile de la mano de Madonna.
La increíble interacción de la megaestrella internacional con el sentimiento albiceleste fue tomada por los simpatizantes argentinos como un "guiño de buena suerte" o "un amuleto" inigualable de cara a la definición de la cita máxima de la FIFA. El ingenio popular y los memes no tardaron en inundar X (antes Twitter) con frases de agradecimiento para la cantante, confirmando que la locura por la Scaloneta contagia a todos por igual.