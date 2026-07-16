Inteligencia artificial

Madonna sorprendió a todos y viralizó un desopilante video de la Selección Argentina

La icónica “Reina del Pop” dejó sin palabras a sus millones de seguidores al compartir en sus redes sociales un bizarro e hilarante clip creado con Inteligencia Artificial que tiene como protagonistas a Lionel Messi, Lionel Scaloni y hasta al mismísimo Claudio "Chiqui" Tapia celebrando el pase a la final del Mundial 2026.