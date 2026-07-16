LA FIFA confirmó las autoridades para la gran final de la Copa del Mundo 2026. El próximo domingo 19 de julio se disputará el duelo donde las selecciones de España y Argentina buscarán la gloria eterna en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.
La FIFA confirmó los árbitros para la final del Mundial 2026
La organización del torneo dio a conocer a los hombres encargados de controlar las acciones el próximo domingo dentro del campo de juego en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.
La designación arbitral para este trascendental encuentro recayó sobre una terna europea de absoluta confianza y amplia trayectoria en competiciones de la UEFA. Quienes saldrán a la cancha a representar la máxima autoridad del fútbol estarán acompañados por asistentes de nivel internacional, conformando el cuerpo colegiado de la siguiente manera:
Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia),
Asistente 1: Tomaz Klancnik (Eslovenia),
Asistente 2: Andraz Kovacic (Eslovenia),
4to: Adham Makhadmeh (Jordania). Asimismo, el rol de árbitro asistente de reserva quedará en manos de Mohammad Alkalaf (Jordania).
Con este equipo de jueces confirmados, todo queda dispuesto para que ruede la pelota en una jornada histórica que coronará al nuevo monarca del fútbol internacional.
La máxima entidad del fútbol mundial terminó de definir las designaciones de cara al fin de semana definitivo de la Copa del Mundo.
Para el sábado: Francia - Ingaterra
El trascendental encuentro que definirá el podio del certamen, programado para este sábado 18 de julio a las 16:00 horas en el Estadio de Miami, ya cuenta con sus autoridades arbitrales confirmadas para garantizar el correcto desarrollo del juego.
El encargado de conducir las acciones sobre el césped estadounidense será un experimentado referí de origen venezolano con amplio rodaje internacional en el continente y a nivel global. El colegiado designado encabezará un equipo de trabajo con representación mayoritaria de la confederación sudamericana, el cual quedó conformado bajo la siguiente estructura oficial para el compromiso:
Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela),
Asistente 1: Jorge Urrego (Venezuela),
Asistente 2: Tulio Moreno (Venezuela),
4to: Jalal Jayed (Marruecos).
Asimismo, las labores de asistencia fuera del límite del campo serán completadas por Zakaria Brinsi (Marruecos), quien participará como el árbitro asistente de reserva.
Con la designación de este respetado cuerpo arbitral, queda todo resuelto para el inicio de una de las jornadas de clausura más esperadas, donde dos potencias europeas se verán las caras en busca de cerrar su participación mundialista en el podio.