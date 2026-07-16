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Como en el de Clubes: Trump estará en la final entre Argentina y España y entregará la Copa del Mundo

El presidente de Estados Unidos confirmó su presencia en el MetLife Stadium de Nueva Jersey para el partido decisivo y participará de la ceremonia de premiación junto a Gianni Infantino.

Donald Trump asistirá a la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium. Foto: ReutersDonald Trump asistirá a la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium. Foto: Reuters
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá el próximo domingo a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Además de presenciar el encuentro, participará de la ceremonia de premiación y entregará el trofeo al capitán del equipo campeón junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La presencia del mandatario fue confirmada por la Casa Blanca a través de su secretaria de prensa, Karoline Leavitt, quien destacó la importancia del evento para el país organizador. La final definirá al nuevo campeón del mundo en el cierre del torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muestra una tarjeta roja durante una reunión con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en 2018. REUTERS/Leah Millis/Foto de archivoGianni Infantino compartirá con Trump la entrega del trofeo al campeón. Foto: Reuters

Un cambio en la premiación

Semanas atrás, Infantino ya había anticipado que compartiría la entrega del trofeo con Trump, una decisión que modifica el protocolo utilizado en las últimas Copas del Mundo.

En Rusia 2018 y Qatar 2022, fue el presidente de la FIFA quien entregó en soledad la Copa del Mundo al capitán del seleccionado campeón. Esta vez, ambos estarán presentes en el escenario durante la premiación.

A general view of MetLife Stadium, temporarily renamed New York New Jersey Stadium, which will host 8 FIFA World Cup 2026 matches, including the World Cup Final, in East Rutherford, New Jersey, U.S., June 1, 2026. REUTERS/Mike Segar REFILE- ADDING INFORMATION "TEMPORARILY RENAMED NEW YORK NEW JERSEY STADIUM"Argentina y España definirán el título mundial el próximo domingo en Nueva Jersey. Foto: Reuters

El antecedente del Mundial de Clubes

La decisión llega después de la repercusión que generó la ceremonia del Mundial de Clubes, cuando Trump entregó el trofeo al capitán del Chelsea tras la victoria sobre Paris Saint-Germain.

En aquella oportunidad, el mandatario permaneció sobre el escenario durante los festejos del plantel inglés, una situación que generó sorpresa entre los futbolistas y despertó múltiples comentarios en el ámbito deportivo.

Soccer Football - FIFA Club World Cup - Final - Chelsea v Paris St Germain - MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 13, 2025 Chelsea's Reece James lifts the trophy as he celebrates with teammates after winning the FIFA Club World Cup as President Donald Trump reacts REUTERS/Hannah Mckay TPX IMAGES OF THE DAY SEARCH "REUTERS BEST SPORTS 2025" FOR THIS STORY. SEARCH "REUTERS YEAR-END" FOR ALL 2025 YEAR END GALLERIES.Donald Trump entregó el premio en la final del Mundial de Clubes. Foto: Reuters

Milei mantendrá su cábala

Mientras Trump confirmó su presencia en Nueva Jersey, el presidente argentino Javier Milei descartó viajar a Estados Unidos para acompañar a la Selección.

El mandatario aseguró que seguirá el encuentro desde la residencia de Olivos, manteniendo la misma rutina que utilizó durante todo el Mundial por considerarla parte de su cábala.

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