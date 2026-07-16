El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá el próximo domingo a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Además de presenciar el encuentro, participará de la ceremonia de premiación y entregará el trofeo al capitán del equipo campeón junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
Como en el de Clubes: Trump estará en la final entre Argentina y España y entregará la Copa del Mundo
El presidente de Estados Unidos confirmó su presencia en el MetLife Stadium de Nueva Jersey para el partido decisivo y participará de la ceremonia de premiación junto a Gianni Infantino.
La presencia del mandatario fue confirmada por la Casa Blanca a través de su secretaria de prensa, Karoline Leavitt, quien destacó la importancia del evento para el país organizador. La final definirá al nuevo campeón del mundo en el cierre del torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá.
Un cambio en la premiación
Semanas atrás, Infantino ya había anticipado que compartiría la entrega del trofeo con Trump, una decisión que modifica el protocolo utilizado en las últimas Copas del Mundo.
En Rusia 2018 y Qatar 2022, fue el presidente de la FIFA quien entregó en soledad la Copa del Mundo al capitán del seleccionado campeón. Esta vez, ambos estarán presentes en el escenario durante la premiación.
El antecedente del Mundial de Clubes
La decisión llega después de la repercusión que generó la ceremonia del Mundial de Clubes, cuando Trump entregó el trofeo al capitán del Chelsea tras la victoria sobre Paris Saint-Germain.
En aquella oportunidad, el mandatario permaneció sobre el escenario durante los festejos del plantel inglés, una situación que generó sorpresa entre los futbolistas y despertó múltiples comentarios en el ámbito deportivo.
Milei mantendrá su cábala
Mientras Trump confirmó su presencia en Nueva Jersey, el presidente argentino Javier Milei descartó viajar a Estados Unidos para acompañar a la Selección.
El mandatario aseguró que seguirá el encuentro desde la residencia de Olivos, manteniendo la misma rutina que utilizó durante todo el Mundial por considerarla parte de su cábala.