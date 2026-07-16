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Una densa nube de humo en Nueva York amenaza la final entre Argentina y España

Incendios en Canadá generan una amenaza ambiental en Estados Unidos, complicando la logística y entrenamientos de las selecciones finalistas e incluso, amenazando con la suspensión del gran partido del domingo.

La Estatua de la Libertad en Nueva Jersey se ve a través de una capa de humo de incendios forestales. REUTERS/Mike SegarLa Estatua de la Libertad en Nueva Jersey se ve a través de una capa de humo de incendios forestales. REUTERS/Mike Segar
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El área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey se encuentra bajo una estricta alerta por la pésima calidad del aire debido a incendios forestales en Canadá. Tanto la delegación de Argentina como la de España arriban a la región en medio de recomendaciones extremas y riesgos para los entrenamientos al aire libre.

The Statue of Liberty is seen through a cover of wildfire smoke in New York City, U.S., July 16, 2026. REUTERS/Eduardo MunozLa Estatua de la Libertad se ve a través de una capa de humo de incendios forestales en la ciudad de Nueva York. REUTERS/Eduardo Munoz

La Scaloneta bajo la niebla canadiense

A solo tres días del trascendental partido definitivo que coronará al nuevo campeón de la Copa del Mundo 2026 en el MetLife Stadium, una alarmante e imprevista contingencia extrafutbolística encendió las luces de alerta en Nueva York y Nueva Jersey. Una densa y nociva capa de humo, proveniente de los persistentes incendios forestales que azotan a Canadá, avanzó sobre la región metropolitana del noreste estadounidense, forzando a los organismos gubernamentales a emitir una advertencia por la severa degradación en la calidad del aire.

Esta problemática ambiental irrumpe justo en el momento en que la Selección Argentina y España desembarcan en la zona para ultimar detalles de cara al duelo del próximo domingo. Para el plantel que conduce Lionel Scaloni, que tiene previsto arribar a Nueva York este viernes para realizar sus últimos trabajos de campo, las condiciones del entorno podrían obligar a alterar sustancialmente la planificación de los entrenamientos.

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Riesgos físicos y recomendaciones oficiales

Los expertos de los departamentos de salud locales han sido tajantes: realizar prácticas deportivas de alta intensidad en espacios abiertos bajo este escenario representa un serio peligro para la salud de los atletas. La atmósfera actual combina de manera letal partículas finas suspendidas (PM2.5) con altos niveles de ozono a nivel del suelo, lo que no solo reduce drásticamente la visibilidad, sino que introduce componentes sumamente nocivos en las vías respiratorias.

Ante la gravedad del fenómeno, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, en conjunto con las agencias de Gestión de Emergencias de la zona, instó a la población a extremar los cuidados. Las recomendaciones básicas e inmediatas incluyen:

  • Evitar la actividad física intensa o prolongada en espacios públicos abiertos.
  • Permanecer en ambientes cerrados que cuenten con sistemas de aire acondicionado o purificación equipados con filtros de alta eficiencia.
  • Utilizar mascarillas del tipo N95 o KN95 en caso de que sea imperativo circular por la vía pública, dado que son las únicas capaces de retener las micropartículas del humo forestal.
A cover of wildfire smoke clouds the Statue of Liberty, in New York City, U.S., July 16, 2026. REUTERS/Jeenah MoonUna alarmante e imprevista contingencia extrafutbolística encendió las luces de alerta en Nueva York y Nueva Jersey. REUTERS/Jeenah Moon

Vigilancia sanitaria y expectativa por el domingo

Los centros de salud del área neoyorquina se encuentran bajo un esquema de vigilancia epidemiológica activa. Paralelamente, se ha solicitado a los ciudadanos prestar especial atención a síntomas respiratorios típicos como tos persistente, sibilancias, fatiga inusual o dolor opresivo en el pecho, indicando recurrir a los servicios de emergencia de inmediato en casos graves.

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Mientras el imponente MetLife Stadium se prepara para el evento deportivo más importante del año, las organizaciones de ambos países y la propia FIFA observan con preocupación la evolución del clima. Se espera que las corrientes de viento ayuden a disipar la nube contaminante antes de la gran cita del domingo, garantizando así que la gran final se juegue bajo un marco seguro tanto para los futbolistas en el terreno de juego como para los 82.000 espectadores que colmarán las tribunas.

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