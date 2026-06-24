La historia lo enaltece

Los valores manifiestos de Manuel Belgrano, su inquebrantable vigencia y proyección actual

A través de estas sentidas líneas, el Instituto Belgraniano de Santa Fe quiere rendirle un sincero homenaje al ilustre creador de la bandera nacional, patriota de la primera hora e incansable luchador por la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. De esta forma, la insitución brinda un más que merecido reconocimiento a su ardua labor emancipadora y su increíble visión de futuro, pero fundamentalmente mantiene vivos y latentes su recuerdo y su legado.